Футбол

Мане признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФАЧемпионат 03:10

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
«Ливерпуль», одолев «Челси», завоевал четвёртый Суперкубок УЕФА в своей истории. Ранее красные становились его триумфаторами в 1977, 2001 и 2005 годах. Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» стал триумфатором Лиги чемпионов, со счётом 2:0 одержав победу в финальном матче с «Тоттенхэм Хотспур».
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Мане признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

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Мане признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси»

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