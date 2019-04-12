Футбол
Мане признан лучшим игроком АПЛ в мартеСпорт-Экспресс 12:07
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте, сообщает пресс-служба лиги. 26-летний сенегалец принял участие в четырех мартовских матчах мерсисайдцев, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
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Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в Instagram опубликовала снимок с занятий дочери. Она хочет вырастить девочку балериной.
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Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан высказался о возможном появлении в американской команде нападающего СКА Никиты Гусева.
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Технологии
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Зеленский оценил встречу с Макроном
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«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
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Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Фигуристка Алина Загитова хотела сняться с чемпионата мира в Японии из-за нежелания «опозорить Россию».
Обновлено в 12:38