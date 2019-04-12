Футбол
Мане признан лучшим игроком АПЛ в мартеСпорт-Экспресс 12:07
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте, сообщает пресс-служба лиги. 26-летний сенегалец принял участие в четырех мартовских матчах мерсисайдцев, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:56, Ашберн
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Самарские "Крылья Советов" одержали победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Политика
Трюдо поздравил Нетаньяху с победой его партии на выборах
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил в субботу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на выборах.
Обновлено в 20:03
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Экономика
Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга
Обновлено в 20:03
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Трансфер Погба вызвал разногласия между Зиданом и Пересом
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и президент "сливочных" Флорентино Перес не могут сойтись в едином мнении касательно возможного приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра»
Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено в 08:45
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Наука
Физики впервые в истории точно измерили энергию пустоты
Физики Швейцарской высшей технической школы Цюриха смогли впервые точно измерить энергию пустоты.
Обновлено в 12:35
Кино
В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Авто
АвтоВАЗ прекратит экспорт автомобилей Lada в Европу
Российский АвтоВАЗ перестанет продавать автомобили марки Lada в Европе. Об этом корреспонденту Autonews.ru сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол
Матиас Краневиттер: «Санкт-Петербург – номер один, мы живем в лучшем городе России»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:58
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.
Обновлено в 12:49
Политика
Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта
Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс 12 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении автоконцерна в ближайшее время подписать специнвестконтракт и попросил совета, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:51