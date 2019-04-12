Футбол
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в мартеЧемпионат 08:34
Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» огласила имя лучшего тренера марта по итогам голосования, в котором принимали участие интернет-пользователи. Наибольшее количество голосов получил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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