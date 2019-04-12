Футбол

Клопп признан лучшим тренером АПЛ в мартеЧемпионат 08:34

Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» огласила имя лучшего тренера марта по итогам голосования, в котором принимали участие интернет-пользователи. Наибольшее количество голосов получил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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Садио Мане признан лучшим игроком марта в АПЛ

Матч ТВ12:30

Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте

Чемпионат12:33

Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте

Советский спорт09:36

Нападающий «Ливерпуля» Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте

Sport24.ru12:11

Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте

Спорт-Экспресс12:07

Мане – лучший игрок АПЛ в марте

Бомбардир.ру15:20

Клопп – лучший тренер АПЛ в марте

Sports.ru09:39
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