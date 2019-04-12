Футбол

Мане признан лучшим игроком АПЛ в мартеСпорт-Экспресс 12:07

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте, сообщает пресс-служба лиги. 26-летний сенегалец принял участие в четырех мартовских матчах мерсисайдцев, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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Садио Мане признан лучшим игроком марта в АПЛ

Матч ТВ12:30

Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте

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Мане – лучший игрок АПЛ в марте

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Нападающий «Ливерпуля» Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте

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