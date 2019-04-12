Футбол
Мане признан лучшим игроком АПЛ в мартеСпорт-Экспресс 12:07
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте, сообщает пресс-служба лиги. 26-летний сенегалец принял участие в четырех мартовских матчах мерсисайдцев, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Происшествия
В Тюмени проходит контртеррористическая операция
Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Спорт
Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой
Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
Обновлено в 08:26
Экономика
Медведев поручил правительству следить за ценами на стройматериалы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы, которые используются в национальных проектах.
Обновлено в 07:32
Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ
Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Футбол
Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»
Обновлено в 03:41
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Наука
Полигамия удваивает риск преждевременной смерти
Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы
В центре Москвы водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактористу, якобы перекрывшему ему дорогу.
Обновлено в 14:29
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Суд оправдал спасавшего беркутов брянского орнитолога-любителя
Орнитолог-любитель из Брянской области на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами. Однако он не зарегистрировал птиц.
Обновлено в 12:54
Футбол
Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии
Обновлено в 03:58
Хоккей
«Вашингтон» с победы стартовал в розыгрыше плей-офф, Овечкин забил
Благодаря усилиям своих лидеров «Кэпиталз» уже к первому перерыву трижды пробил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека, и все три шайбы были на счету главных аксакалов «столичных» — Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Политика
На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск
«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Российские самолеты провели тренировку на фоне учений НАТО
Тренировку в условиях учений НАТО в Черном море провели российские самолеты: бомбардировщик Ту-160 и истребители Су-27СМ, сообщает RT.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Политика
Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Политика
Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог
В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 09:01