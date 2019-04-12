Футбол
Мане признан лучшим игроком АПЛ в мартеСпорт-Экспресс 12:07
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте, сообщает пресс-служба лиги. 26-летний сенегалец принял участие в четырех мартовских матчах мерсисайдцев, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Экономика
Трутнев стал самым богатым в кабмине в 2018 году
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.
Обновлено в 11:52
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Политика
ЕС планирует ввести пошлин на товары из США объемом около €20 млрд
Европейская комиссия составила список американских товаров на сумму около €20 млрд, пошлины на импорт которых могут быть повышены, Reuters.
Обновлено в 13:33
Общество
Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе
Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено в 12:23
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США
Обновлено в 11:52
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»
«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:21
Авто
СМИ раскрыли ключевые особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Госиспытания ЗРК «Витязь» завершены
Обновлено в 09:26
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Как прошёл четвёртый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
В пятницу в Пресненском районном суде Москвы состоялось четвёртое заседание по резонансному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 14:09
Политика
Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном
Обновлено в 13:21
Кино
Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года
"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Армия и оружие
Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии
Обновлено в 03:58
Футбол
Роберт Левандовски подрался с Кингсли Команом на тренировке «Баварии»
Главный тренер немецкой команды Нико Ковач не стал наказывать игроков. В «Баварии» в настоящее время не прокомментировали инцидент.
Обновлено вчера в 14:44
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Культура
Британский стендап-комик умер во время выступления
Британский стендап-комик Ян Когнито умер прямо на сцене.
Обновлено в 09:32
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика
Кучма: Гражданам Украины было бы интересно увидеть дебаты кандидатов
«Во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, потому что о работе действующего главы государства Петра Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет», — сказал Кучма.
Обновлено в 13:43