Футбол

Мане признан лучшим игроком АПЛ в мартеСпорт-Экспресс 12:07

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте, сообщает пресс-служба лиги. 26-летний сенегалец принял участие в четырех мартовских матчах мерсисайдцев, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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Садио Мане признан лучшим игроком марта в АПЛ

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Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте

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Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте

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Нападающий «Ливерпуля» Мане признан лучшим игроком АПЛ в марте

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Как прошёл четвёртый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

В пятницу в Пресненском районном суде Москвы состоялось четвёртое заседание по резонансному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

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СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

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«Во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, потому что о работе действующего главы государства Петра Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет», — сказал Кучма.
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