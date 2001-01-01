Футбол

Мане подписал новый контракт с «Ливерпулем»
Спорт-Экспресс
16:26

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане подписал новый контракт с командой, сообщает клубная пресс-служба. Детали соглашения не разглашаются, но оно будет рассчитано на долгий срок.
Спорт-Экспресс16:26

Подробнее о событии

Мане согласился продлить контракт с «Ливерпулем»

Матч ТВ16:32

Мане согласился продлить контракт с «Ливерпулем»

Sportbox.RU16:32

Мане подписал новый контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс16:26

Мане подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Чемпионат16:12

Мане – о продлении контракта с «Ливерпулем»: Для меня это значимое событие

Советский спорт16:45

«Ливерпуль» договорился о продлении контракта с нападающим Мане

Sport.ru16:44

Мане продлил контракт с «Ливерпулем»

Sports.ru16:42
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Футбол

Капитаном «Спартака» интересуются «Крылья советов»

Обновлено в 16:00
Футбол

Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено в 16:36
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Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

Люди всегда смотрели на меня по-другому и никогда не пытались сделать меня похожим на остальных. Я прилетел со своей собственной планеты.
Обновлено в 15:27
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено в 16:33
Футбол

«Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, проиграв «Олимпиакосу»

Олимпиакос на своей площадке нанес первое поражение Реалу в нынешнем сезоне Евролиги.
Обновлено в 16:34
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«Челси» поблагодарил Дрогба за годы карьеры в клубе

Лондонский «Челси» поблагодарил ивуарийского нападающего Дидье Дрогба за время, когда футболист выступал за английский клуб.
Обновлено в 15:51
Футбол

IFAB обнародовал список возможных изменений в правилах футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола.
Обновлено в 16:30
Футбол

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено в 14:27
Футбол

Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено в 15:36
Футбол

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Обновлено в 15:54
Футбол

Перес передумал покупать Неймара из-за фанатов «Реала»

Летом 2018 года Перес определил бразильца как главную трансферную цель сливочных, однако переход не состоялся из-за нежелания руководства парижан.
Обновлено в 16:42
Футбол

Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поделился мнением об исполняющим обязанности сборной Аргентины Лионеле Скалони.
Обновлено в 13:43
Футбол

«Арсенал» поместил изображение Аршавина на стену почета

«Арсенал» поместил фотографию бывшего полузащитника клуба Андрея Аршавина на стену почета рядом со стадионом.
Обновлено в 15:45
Футбол

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Обновлено в 14:38
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Боатенг – о лидерстве «Боруссии»: никакой смены власти в Бундеслиге не произошло

Защитник «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал лидерство дортмундской «Боруссии» в турнирной таблице чемпионата Германии.
Обновлено в 16:30
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Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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