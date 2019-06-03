Футбол
Мане о победе в ЛЧ: «Кажется, что я все еще сплю»Sports.ru 17:59
Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов.
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Кино
Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»
Канадский актёр и кинорежиссёр, звезда фильмов «Матрица» и «Скорость» Киану Ривз может стать одним из героев экранизации комиксов «Вечные».
Обновлено в 06:49
Экономика
Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет
Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Экология
Глава Кубани предложил приучать к сортировке мусора с детства
Делегация администрации Краснодарского края во главе с губернатором 30-31 мая посетила Стокгольм, где познакомилась с технологиями утилизации мусора, которые широко используются в Швеции.
Обновлено в 20:26
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Укусы клещей могут принести пользу организму
Обновлено вчера в 04:39
Общество
Более 140 выпускников были удалены с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны
На первых единых госэкзаменах (ЕГЭ) специалисты Рособрнадзора поймали 141 выпускника со шпаргалками, всех нарушителей выгнали с экзамена, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:03
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Единоборства
Кличко прокомментировал поражение Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.
Обновлено в 20:44
Экономика
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Общество
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Экономика
В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс
На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.
Обновлено в 10:17
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Футбол
«Бенфика» не продаст Жоау Фелиша в «Реал» за 80+40 млн евро
«Бенфика» отказалась продать мадридскому «Реалу» полузащитника Жоау Фелиша.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Футбол
Рамос: «Рейес всегда шутил, проблемы не задевали его»
Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился воспоминаниями об экс-игроке сливочных Хосе Антонио Рейесе, который 1 июня погиб в автокатастрофе.
Обновлено в 20:42
Экономика
Подмосковное метро не замыкается в круг
О строительстве легкого метро (скоростного трамвая) подмосковные власти говорят с 2014 года.
Обновлено в 17:55
Экономика
Миллиардер решил купить 25% от всех Bitcoin. Монета должна подорожать
Неизвестный инвестор планирует приобрести 25% от всей эмиссии Bitcoin, пишет Forbes.
Обновлено 31 мая в 07:05
Экономика
Кубанский суд рассмотрит иск о признании недействительной покупки Гуцериевым Афипского НПЗ
Арбитражный суд Краснодарского края проведет в понедельник предварительное заседание по иску АО "Управление развитием", требующего признать незаконной сделку по покупке структурой Михаила Гуцериева "Ойл Технолоджис" у компании Владимира Когана "Нефтегазиндустрия" контрольного пакета в Афипском нефтеперерабатывающем заводе.
Обновлено в 17:25
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:30
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02