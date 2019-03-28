Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезонаСпорт-Экспресс 01:30

"Королевский клуб" видит в сенегальце альтернативу форварду "ПСЖ" Кильяну Мбаппе. При этом отмечается, что Мане до окончания сезона не намерен обсуждать возможный переход в "Реал".

Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезона

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