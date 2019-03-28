Футбол

Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезонаСпорт-Экспресс 01:30

"Королевский клуб" видит в сенегальце альтернативу форварду "ПСЖ" Кильяну Мбаппе. При этом отмечается, что Мане до окончания сезона не намерен обсуждать возможный переход в "Реал".
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Мане не будет обсуждать возможный переход в «Реал» до конца сезона

Sport.ru04:14

«Реал» проявляет интерес к Мане

Sport24.ru02:18

Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезона

Спорт-Экспресс01:30

Источник: Мане не будет обсуждать возможный переход в «Реал» до конца сезона

Чемпионат03:41

Marca: Мане не будет обсуждать трансфер в «Реал», пока не кончится сезон

Sports.ru01:00

СМИ: Мане готов перейти в «Реал»

Матч ТВвчера в 12:14

В Испании сообщили, что Мане дал согласие на трансфер в «Реал»

ProstoProSportвчера в 11:21
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
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Армия и оружие

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Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
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Армия и оружие

В Совфеде сочли нецелесообразным создание военной базы РФ в Венесуэле

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Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
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Авиационное управление США заявило о безопасности Boeing 737 MAX

Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в США после авиакатастрофы в Эфиопии Глава Федерального авиационного управления США Дэниел Элуэлл на слушаниях в Сенате заявил, что ведомство уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, передает ТАСС.
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Общество

К компаниям Пригожина подали иски на 900 миллионов рублей

По информации журналистов, сумма претензий составила около 900 миллионов рублей.
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Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
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В Одессу придут два корабля НАТО

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Общество

Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира

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Не менее 30 человек погибли под колесами грузовика в Гватемале

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Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
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Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
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Обновлено в 03:47
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Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

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Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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