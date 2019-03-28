Футбол
Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезонаСпорт-Экспресс 01:30
"Королевский клуб" видит в сенегальце альтернативу форварду "ПСЖ" Кильяну Мбаппе. При этом отмечается, что Мане до окончания сезона не намерен обсуждать возможный переход в "Реал".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Складной смартфон Xiaomi показали на видео
Компания Xiaomi опубликовала новое видео с демонстрацией своего складного смартфона, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Космос
США намерены присутствовать на Луне постоянно
Директор НАСА пояснил, что Луна станет тренировочным полигоном для освоения Марса. Своя лунная программа есть и у России.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ
Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В Совфеде сочли нецелесообразным создание военной базы РФ в Венесуэле
Размещение военной базы РФ в Венесуэле нецелесообразно, ситуацию нужно урегулировать политическими методами, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Политика
Авиационное управление США заявило о безопасности Boeing 737 MAX
Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в США после авиакатастрофы в Эфиопии Глава Федерального авиационного управления США Дэниел Элуэлл на слушаниях в Сенате заявил, что ведомство уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, передает ТАСС.
Обновлено в 00:43
Общество
К компаниям Пригожина подали иски на 900 миллионов рублей
По информации журналистов, сумма претензий составила около 900 миллионов рублей.
Обновлено в 05:15
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»
Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Транспорт
Участок КАД в Петербурге полностью перекроют на три месяца
С начала второго весеннего месяца до июля 2019 года на кольцевой автодороге полностью перекроют движение по внутреннему кольцу на участке около 15 километров на севере Петербурга.
Обновлено в 03:54
Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»
Обновлено в 03:57
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие
В Одессу придут два корабля НАТО
Обновлено в 04:07
Общество
Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира
Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка
Обновлено в 05:13
Политика
Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге
Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Европа окончательно запретила пластиковую посуду
Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели детей на Сямозере
Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Энергетика
На реке Амур построили подводный участок «Силы Сибири»
Россия и Китай завершили строительство подводного участка «Силы Сибири» через реку Амур, стройка прошла экспертизу обоих государств, сообщило агентство «Синьхуа».
Обновлено в 03:39
Музыка
Скончался солист группы The Beat Ранкин Роджер
Обновлено в 05:05