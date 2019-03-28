Футбол

Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезонаСпорт-Экспресс 01:30

"Королевский клуб" видит в сенегальце альтернативу форварду "ПСЖ" Кильяну Мбаппе. При этом отмечается, что Мане до окончания сезона не намерен обсуждать возможный переход в "Реал".
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Источник: Мане не будет обсуждать возможный переход в «Реал» до конца сезона

Чемпионат03:41

Marca: Мане не будет обсуждать трансфер в «Реал», пока не кончится сезон

Sports.ru01:00

Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезона

Спорт-Экспресс01:30

Мане не будет обсуждать возможный переход в «Реал» до конца сезона

Sport.ru04:14

«Реал» проявляет интерес к Мане

Sport24.ru02:18

СМИ: Мане готов перейти в «Реал»

Матч ТВвчера в 12:14

Форвард «Ливерпуля» согласен перейти в «Реал»

Soccer.ruвчера в 11:20
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США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

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Политика

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Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
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Политика

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Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
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Обновлено вчера в 23:35
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В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

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Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
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Армия и оружие

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Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

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Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

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Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
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Происшествия

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Пятидесятитрехлетний столичный житель, который на протяжении 7 лет насиловал несовершеннолетнюю девочку, задержан в Москве, передает РЕН ТВ.
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Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

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Обновлено в 02:36
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Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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