Футбол
Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезонаСпорт-Экспресс 01:30
"Королевский клуб" видит в сенегальце альтернативу форварду "ПСЖ" Кильяну Мбаппе. При этом отмечается, что Мане до окончания сезона не намерен обсуждать возможный переход в "Реал".
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Армия и оружие
Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»
Обновлено в 08:32
Общество
Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым
Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Общество
Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
Обновлено в 07:48
Политика
«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Футбол
Игроки сборной Танзании получили землю в награду за выход на КАН-2019
Как сообщает L'Equipe, каждый игрок сборной Танзании в качестве награды получил по участку земли.
Обновлено вчера в 20:22
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Политика
Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе
Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Транспорт
За ГИБДД оставят право выдавать номера
ГИБДД может сохранить за собой право не только присваивать номера транспортным средствам, но и самостоятельно их выдавать.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Эффект «весеннего перемирия» продлился всего три дня, заявил Лукашевич
Эффект "весеннего перемирия" в Донбассе стал одним из кратчайших за всю историю объявления там режимов тишины, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 08:29
Гаджеты
AliExpress и Tmall объявили о старте масштабной распродажи
Торговая площадка AliExpress и входящий в её состав маркетплейс Tmall объявили о распродаже в честь своего девятилетия.
Обновлено в 08:56
Политика
Опубликован финальный рейтинг кандидатов в президенты Украины
Заключительный перед выборами рейтинг обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Исследование было проведено 22-27 марта.
Обновлено в 08:43
Политика
Коммунист Медведев отказался от вакантного мандата депутата Госдумы
Лидер красноярского отделения КПРФ Пётр Медведев подал заявление в ЦИК России об отказе от вакантного мандата депутата Госдумы, об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Обновлено в 05:11
Политика
СК подтвердил задержание бывшего губернатора Хабаровского края
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан, подтвердили в СК РФ.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Юриста осудили на два года условно за репост в Telegram
Приморского юриста Дмитрия Третьякова суд приговорил к двум годам условно за репост записи журналиста Аркадия Бабченко в Telegram.
Обновлено в 05:24
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
В Пенсионном фонде Дагестана проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят спецмероприятия в здании отделения пенсионного фонда РФ по Дагестану.
Обновлено в 07:56
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Экс-полицейский подал в суд на ТНТ из-за сцены секса с пистолетом
Бывший петербургский полицейский Вячеслав Кобец подал в суд на компанию "ТНТ-Телесеть" из-за сцены секса с применением пистолета в сериале "Мертвое озеро".
Обновлено в 06:46
Футбол
«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе
"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:06
Футбол
Самедов спрогнозировал будущее Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:51
Политика
Трамп сделал заявление по России и Венесуэле
Президент США Дональд Трамп сделал заявление, из которого следует, что "Россия должна уйти из Венесуэлы".
Обновлено вчера в 13:22
Единоборства
Боец UFC Барбоза поставил Фергюсона выше Нурмагомедова
Бразильский боец UFC Эдсон Барбоса заявил, что американец Тони Фергюсон является настоящим чемпионом организации в лёгком весе.
Обновлено в 08:28
Политика
Белоруссия не планирует вступать в Евросоюз
В Министерстве иностранных дел (МИД) Белоруссии посоветовали Европейскому союзу рассматривать республику только в качестве соседа, поскольку вступать в ЕС они не намерены.
Обновлено в 06:07