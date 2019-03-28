Футбол

Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезонаСпорт-Экспресс 01:30

"Королевский клуб" видит в сенегальце альтернативу форварду "ПСЖ" Кильяну Мбаппе. При этом отмечается, что Мане до окончания сезона не намерен обсуждать возможный переход в "Реал".
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«Ливерпуль» не продаст Мане летом — независимо от цены

Sport24.ru08:45

«Ливерпуль» наложил вето на трансфер Мане

ProstoProSport08:39

СМИ: Мане готов перейти в «Реал»

Матч ТВвчера в 12:14

Mirror: «Ливерпуль» отклонит любое предложение по Мане этим летом

Бомбардир.ру07:59

Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезона

Спорт-Экспресс01:30

Marca: Мане не будет обсуждать трансфер в «Реал», пока не кончится сезон

Sports.ru01:00

Источник: «Ливерпуль» не продаст Мане в летнее трансферное окно

Чемпионат08:22
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Армия и оружие

Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»

Обновлено в 08:32
Общество

Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым

Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Общество

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
Обновлено в 07:48
Политика

«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии

Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Футбол

Игроки сборной Танзании получили землю в награду за выход на КАН-2019

Как сообщает L'Equipe, каждый игрок сборной Танзании в качестве награды получил по участку земли.
Обновлено вчера в 20:22
Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Политика

Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Транспорт

За ГИБДД оставят право выдавать номера

ГИБДД может сохранить за собой право не только присваивать номера транспортным средствам, но и самостоятельно их выдавать.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Транспорт

«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании

Обновлено в 04:40
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Эффект «весеннего перемирия» продлился всего три дня, заявил Лукашевич

Эффект "весеннего перемирия" в Донбассе стал одним из кратчайших за всю историю объявления там режимов тишины, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 08:29
Гаджеты

AliExpress и Tmall объявили о старте масштабной распродажи

Торговая площадка AliExpress и входящий в её состав маркетплейс Tmall объявили о распродаже в честь своего девятилетия.
Обновлено в 08:56
Политика

Опубликован финальный рейтинг кандидатов в президенты Украины

Заключительный перед выборами рейтинг обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Исследование было проведено 22-27 марта.
Обновлено в 08:43
Политика

Коммунист Медведев отказался от вакантного мандата депутата Госдумы

Лидер красноярского отделения КПРФ Пётр Медведев подал заявление в ЦИК России об отказе от вакантного мандата депутата Госдумы, об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Обновлено в 05:11
Общество

Московский зоопарк опроверг информацию о пробуждении медведей

Обновлено в 07:26
Политика

СК подтвердил задержание бывшего губернатора Хабаровского края

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан, подтвердили в СК РФ.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Юриста осудили на два года условно за репост в Telegram

Приморского юриста Дмитрия Третьякова суд приговорил к двум годам условно за репост записи журналиста Аркадия Бабченко в Telegram.
Обновлено в 05:24
Политика

«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом

В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 04:38
Происшествия

В Пенсионном фонде Дагестана проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят спецмероприятия в здании отделения пенсионного фонда РФ по Дагестану.
Обновлено в 07:56
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Экс-полицейский подал в суд на ТНТ из-за сцены секса с пистолетом

Бывший петербургский полицейский Вячеслав Кобец подал в суд на компанию "ТНТ-Телесеть" из-за сцены секса с применением пистолета в сериале "Мертвое озеро".
Обновлено в 06:46
Футбол

«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе

"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:06
Футбол

Самедов спрогнозировал будущее Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:51
Футбол

Савин выставил на аукцион манекен, с которым столкнулся Заболотный

Обновлено в 08:31
Политика

Трамп сделал заявление по России и Венесуэле

Президент США Дональд Трамп сделал заявление, из которого следует, что "Россия должна уйти из Венесуэлы".
Обновлено вчера в 13:22
Единоборства

Боец UFC Барбоза поставил Фергюсона выше Нурмагомедова

Бразильский боец UFC Эдсон Барбоса заявил, что американец Тони Фергюсон является настоящим чемпионом организации в лёгком весе.
Обновлено в 08:28
Политика

Белоруссия не планирует вступать в Евросоюз

В Министерстве иностранных дел (МИД) Белоруссии посоветовали Европейскому союзу рассматривать республику только в качестве соседа, поскольку вступать в ЕС они не намерены.
Обновлено в 06:07
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Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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