Футбол

Мане не накажут за стычку с Лихтштайнером
Матч ТВ
08:42

Ливерпуль — Арсенал
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 29 декабря
Стадион «Энфилд»
11′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Роберто Фирмино
14′
Роберто Фирмино
16′
Эндрю Робертсон
26′
Садио Мане
32′
33′
Гранит Джака
Мохамед Салах
45′+2′
46′
Шкодран Мустафи
Лоран Косельни
Садио Мане
Джордан Хендерсон
62′
Роберто Фирмино
65′
71′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Александр Ляказетт
Джорджиньо Вейналдум
Адам Лаллана
78′
80′
Сеад Колашинац
Маттео Гендузи
Эндрю Робертсон
Натаниэль Клайн
83′
90′+2′
Сократис Папастатопулос
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане не будет дисквалифицирован за стычку с защитником «Арсенала» Штефаном Лихтштайнером. Во время матча, в котором «Ливерпуль» победил 5:1, Мане придержал Лихтштайнера руками за шею.
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Sports.ru09:05
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