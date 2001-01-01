Футбол

Мане избежал наказания за то, что схватил Лихтштайнера за горло
Чемпионат
09:40

Ливерпуль — Арсенал
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 29 декабря
Стадион «Энфилд»
11′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Роберто Фирмино
14′
Роберто Фирмино
16′
Эндрю Робертсон
26′
Садио Мане
32′
33′
Гранит Джака
Мохамед Салах
45′+2′
46′
Шкодран Мустафи
Лоран Косельни
Садио Мане
Джордан Хендерсон
62′
Роберто Фирмино
65′
71′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Александр Ляказетт
Джорджиньо Вейналдум
Адам Лаллана
78′
80′
Сеад Колашинац
Маттео Гендузи
Эндрю Робертсон
Натаниэль Клайн
83′
90′+2′
Сократис Папастатопулос
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания за стычку с защитником лондонского «Арсенала» Штефаном Лихтштайнером во время матча 20-го тура английской Премьер-лиги, сообщает ESPN. Напомним, 26-летний сенегальский игрок схватил швейцарского защитника за горло во время матча.
Чемпионат09:40

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Мане избежал наказания за то, что схватил Лихтштайнера за горло

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Мане не накажут за стычку с Лихтштайнером

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Мане не накажут за стычку с Лихтштайнером

Sportbox.RU08:42

ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера

Бомбардир.ру09:38

Мане не будет наказан за то, что схватил Лихтштайнера за горло, и сыграет с «Ман Сити»

Sports.ru09:05
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