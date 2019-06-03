Футбол

Мане: до сих пор не могу поверить, что «Ливерпуль» выиграл ЛЧЧемпионат вчера в 18:57

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Не могу сказать, насколько я счастлив, до сих пор не могу поверить.
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Садьо Мане: Даже не знаю, насколько я счастлив. До сих пор не верится

Советский спорт02:29

Форвард «Ливерпуля»: не могу поверить в нашу победу

Газета.Ruвчера в 20:13

Мане: до сих пор не могу поверить, что «Ливерпуль» выиграл ЛЧ

Чемпионатвчера в 18:57

Футболист «Ливерпуля» Мане рассказал об эмоциях от победы в Лиге чемпионов

RT на русскомвчера в 19:09

Мане — о победе в Лиге чемпионов: «Мне кажется, я все еще сплю»

Sport24.ruвчера в 17:45

Мане о победе в ЛЧ: «Кажется, что я все еще сплю»

Sports.ruвчера в 17:59
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Ранее о якобы значительном сокращении Москвой числа военных советников в Венесуэле написала газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
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Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
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В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика

Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова

Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол

«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом

Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Общество

Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании

Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось

За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.
Обновлено 01 июня в 07:21
Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

В Алеппо восстанавливают Великую мечеть Омейядов

В сирийском Алеппо специалисты восстанавливают Великую мечеть Омейядов. Для завершения работ потребуется еще восемь лет.
Обновлено в 02:20
Экономика

ЦБ тестирует верификацию E-mail банковских клиентов

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ с несколькими банками тестирует верификацию электронной почты клиентов.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Кадыров назвал позором уничтожение памятника Жукову в Харькове

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в соцсетях заявил, что 2 июня станет позорным днем в истории Украины из-за нападения нацистов на памятник Георгию Жукову в Харькове.
Обновлено в 02:47
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Общество

Екатеринбуржцы внесли 11 079 предложений по строительству храма

Обновлено в 02:55
Наука

Ученые обнаружили неожиданный механизм выживания раковых клеток

Обновлено 31 мая в 03:46
Происшествия

Серийный маньяк и убийца из Екатеринбурга получил пожизненный срок

Обновлено в 02:41
Происшествия

Круизный лайнер врезался в катер, есть пострадавшие

В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером, сообщает ANSA. В результате инцидента пострадали четверо пожилых туристов.
Обновлено в 02:09
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).
Обновлено в 01:50
Общество

Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции

Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Экономика

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
Единоборства

Энди Руис досрочно победил Энтони Джошуа

1 июня в Нью-Йорке 29-летний американец Энди Руис-младший одержал неожиданную победу техническим нокаутом в седьмом раунде над чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который считался явным фаворитом и рассматривался многими в качестве сильнейшего боксера этой весовой категории.
Обновлено 01 июня в 23:42
Экономика

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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Происшествия

Южноуральцы посетят траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской катастрофы

Траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской трагедии, пройдет 4 июня – из Челябинска отправятся три вагона с людьми, потерявшими своих родственников в железнодорожной катастрофе под Ашой (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 02:27
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
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