Футбол

Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак», но я сказал «нет»Чемпионат 12:57

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что несколько лет назад он отказался перейти в московский «Спартак».
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Садьо Мане: Я сказал «нет» России. Я мечтал играть в лучших лигах

Советский спорт12:37

Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак», но я сказал «нет»

Чемпионат12:57

Нападающий «Ливерпуля» рассказал о несостоявшемся трансфере в «Спартак»

Матч ТВ12:52

Мане рассказал, что 5 лет назад отказался от перехода в «Спартак»

Спорт-Экспресс13:40

Мане: «„Зальцбург“ планировал продать меня в „Спартак“, но я отказался»

Soccer.ru12:05

Лидер «Ливерпуля» Мане: «Меня хотел купить „Спартак“, но я мечтал о лучших лигах»

Sport24.ru11:49

Садьо Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак». Я сказал «нет»

Sports.ru13:58
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Финансы

Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%

Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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Пассажиров Пулково 1,5 часа продержали в самолете на жаре

Обновлено в 14:53
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Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 17:55
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Энергетика

Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть

Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем.
Обновлено в 04:37
Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
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Минздрав не станет увеличивать порог детства

Минздрав РФ не станет повышать порог детства с 18 лет до 21 года.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова трогательно поздравила мужа Александра Стриженова с 50-летием

Сегодня режиссер, актер и сценарист Александр Стриженов празднует свой 50-й день рождения.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Интернет

Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей.
Обновлено в 09:22
Политика

Косово собралось помириться с Сербией

Сербский президент Александр Вучич, напротив, выразил пессимизм по поводу возможного договора, но отметил, что Сербии и Косово необходимо «найти решение, ради которого обе стороны пойдут на уступки».
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 17:13
Происшествия

Власти не исключили «заказ» в деле журналиста Ивана Голунова

Связь задержания Голунова с профессиональной деятельностью, а именно, с расследованием рынка похоронных услуг в Москве, озвучили изданию представители силовиков, чиновник администрации президента и собеседники «Проекта», близкие к Кремлю.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Российские военные отступили в Сирии

Обновлено в 12:34
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» во втором матче финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА во втором матче финала Единой лиги ВТБ на своём паркете крупно обыграл подмосковные «Химки» — 103:92.
Обновлено в 14:26
Политика

Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии в 2024 году нет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
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Космос

Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Общество

Бутиной пришлось воспользоваться услугами бесплатного адвоката в США

На слушаниях по апелляции осужденную в США россиянку Марию Бутину представит бесплатный общественный защитник, свидетельствуют данные суда Вашингтона.
Обновлено в 17:55
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Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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