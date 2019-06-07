Футбол
Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак», но я сказал «нет»Чемпионат 12:57
Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что несколько лет назад он отказался перейти в московский «Спартак».
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Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 17:55
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Энергетика
Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть
Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем.
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Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
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Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Минздрав не станет увеличивать порог детства
Минздрав РФ не станет повышать порог детства с 18 лет до 21 года.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова трогательно поздравила мужа Александра Стриженова с 50-летием
Сегодня режиссер, актер и сценарист Александр Стриженов празднует свой 50-й день рождения.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей.
Обновлено в 09:22
Политика
Косово собралось помириться с Сербией
Сербский президент Александр Вучич, напротив, выразил пессимизм по поводу возможного договора, но отметил, что Сербии и Косово необходимо «найти решение, ради которого обе стороны пойдут на уступки».
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Власти не исключили «заказ» в деле журналиста Ивана Голунова
Связь задержания Голунова с профессиональной деятельностью, а именно, с расследованием рынка похоронных услуг в Москве, озвучили изданию представители силовиков, чиновник администрации президента и собеседники «Проекта», близкие к Кремлю.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено в 12:34
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» во втором матче финала Единой лиги ВТБ
ЦСКА во втором матче финала Единой лиги ВТБ на своём паркете крупно обыграл подмосковные «Химки» — 103:92.
Обновлено в 14:26
Политика
Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии в 2024 году нет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Космос
Жители 70 стран дадут имена планетным системам
Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Общество
Бутиной пришлось воспользоваться услугами бесплатного адвоката в США
На слушаниях по апелляции осужденную в США россиянку Марию Бутину представит бесплатный общественный защитник, свидетельствуют данные суда Вашингтона.
Обновлено в 17:55