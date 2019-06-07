Футбол
Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак», но я сказал «нет»Чемпионат 12:57
Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что несколько лет назад он отказался перейти в московский «Спартак».
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Музыка
«ВКонтакте» запустила музыкальный чарт «Шнур»
Обновлено в 05:37
Политика
Москва потребовала освободить осужденную в США россиянку Осипову
Министерство иностранных дел России потребовало освободить осужденную в США россиянку Богдану Осипову, которая получила 7 лет тюрьмы за «похищение» собственной дочери.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования в адрес России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые главой «Нафтогаза» Алексеем Коболевым требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 19:16
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
В последние годы ученые раскрыли множество негативных черт западной диеты, для которой характерно в себе большое количество калорий и жирной пищи.
Обновлено в 19:00
Политика
Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде
Интересы россиянки Марии Бутиной, которая отбывает тюремный срок в США, во время апелляции в суде будет представлять бесплатный общественный защитник.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры
6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии
В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.
Обновлено в 17:45
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 13:55
Театры
Театры из девяти городов представили детские спектакли на фестивале в Севастополе
Театры из девяти городов России боролись за "королевские" номинации в фестивале детских спектаклей "Сказочное королевство", который прошел в Севастополе.
Обновлено в 18:07
Футбол
Озил в честь своей свадьбы оплатит операции для тысячи детей
Благотворительный фонд игрока BigShoe функционирует уже пять лет, организация финансирует операции для детей из развивающихся стран.
Обновлено в 11:36
Футбол
Юрий Газинский перенес операцию
Полузащитник клуба «Краснодар» и сборной России успешно перенес операцию, которая была проведена на правом плече.
Обновлено в 12:04
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Сергей Жорин поделился снимками репетиции похорон Бари Алибасова
Звездный адвокат Сергей Жорин поделился на просторах Сети снимками с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Авто
Genesis G70 повторил трюк из «Форсажа»
В первом эпизоде гонщик и бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст повторил трюк из «Форсажа» — разворот под полуприцепом.
Обновлено в 06:34