Футбол

Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак», но я сказал «нет»Чемпионат 12:57

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что несколько лет назад он отказался перейти в московский «Спартак».
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Садьо Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак». Я сказал «нет»

Sports.ru13:58

Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак», но я сказал «нет»

Чемпионат12:57

Нападающий «Ливерпуля» рассказал о несостоявшемся трансфере в «Спартак»

Матч ТВ12:52

Садьо Мане: Я сказал «нет» России. Я мечтал играть в лучших лигах

Советский спорт12:37

Мане: «„Зальцбург“ планировал продать меня в „Спартак“, но я отказался»

Soccer.ru12:05

Лидер «Ливерпуля» Мане: «Меня хотел купить „Спартак“, но я мечтал о лучших лигах»

Sport24.ru11:49

Мане рассказал, что 5 лет назад отказался от перехода в «Спартак»

Спорт-Экспресс13:40
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
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Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
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«ВКонтакте» запустила музыкальный чарт «Шнур»

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Министерство иностранных дел России потребовало освободить осужденную в США россиянку Богдану Осипову, которая получила 7 лет тюрьмы за «похищение» собственной дочери.
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Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
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Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
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Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования в адрес России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые главой «Нафтогаза» Алексеем Коболевым требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
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Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
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Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

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Как Россия проследит за учениями НАТО на Балтике, рассказал источник

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Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей

В последние годы ученые раскрыли множество негативных черт западной диеты, для которой характерно в себе большое количество калорий и жирной пищи.
Обновлено в 19:00
Политика

Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде

Интересы россиянки Марии Бутиной, которая отбывает тюремный срок в США, во время апелляции в суде будет представлять бесплатный общественный защитник.
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Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

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6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
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Происшествия

Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии

В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.
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Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 13:55
Театры

Театры из девяти городов представили детские спектакли на фестивале в Севастополе

Театры из девяти городов России боролись за "королевские" номинации в фестивале детских спектаклей "Сказочное королевство", который прошел в Севастополе.
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Озил в честь своей свадьбы оплатит операции для тысячи детей

Благотворительный фонд игрока BigShoe функционирует уже пять лет, организация финансирует операции для детей из развивающихся стран.
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Футбол

Юрий Газинский перенес операцию

Полузащитник клуба «Краснодар» и сборной России успешно перенес операцию, которая была проведена на правом плече.
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Общество

Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
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Сергей Жорин поделился снимками репетиции похорон Бари Алибасова

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Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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