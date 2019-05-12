Футбол

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛЧемпионат 13:00

Что касается забитых мячей с пенальти, то Обамеянг реализовал с 11-метровой отметки 4 удара, Салах — 3, Агуэро — 2, а Мане все свои голы забивал с игры. Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
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Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ по итогам сезона

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