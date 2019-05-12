Футбол
Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛЧемпионат 13:00
Лучшими бомбардирами текущего розыгрыша английской Премьер-лиги стали Садио Мане, Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»). Каждый из них завершил текущий сезон в АПЛ с 22 забитыми мячами в активе. Четвёртым с 21 голом стал Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
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