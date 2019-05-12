Футбол

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛЧемпионат 13:00

Лучшими бомбардирами текущего розыгрыша английской Премьер-лиги стали Садио Мане, Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»). Каждый из них завершил текущий сезон в АПЛ с 22 забитыми мячами в активе. Четвёртым с 21 голом стал Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мохамед Салах - о призе «Золотая бутса»: «Да, я знаю, что у нас есть один дома. Это новый»

Матч ТВ22:31

Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ

Советский спорт15:25

Мане, Салах и Обамеянг – лучшие бомбардиры АПЛ. У всех по 22 гола

Sports.ru12:08

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Чемпионат13:00

Пьер-Эмерик Обамеянг: «Рад разделить „Золотую бутсу“ с Мане и Салахом. Они классные футболисты и африканцы»

Спорт-Экспресс13:46

Салах, Мане и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ в сезоне-2018/19

RT на русском12:37

Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ по итогам сезона

Sport24.ru13:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Гаджеты

Игровая мышь Aorus M4 подходит правшам и левшам

Компания GIGABYTE представила под брендом Aorus новую мышь игрового класса — модель M4, наделённую фирменной многоцветной подсветкой RGB Fusion 2.0.
Обновлено в 10:26
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено в 20:20
Политика

Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине

Обновлено в 09:32
Армия и оружие

«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
Баскетбол

«Торонто» одержал победу в серии с «Филадельфией»

"Торонто" победил в серии со счетом 4-3 и в финале Восточной конференции будет бороться с "Милуоки Бакс" — чемпионом регулярки.
Обновлено в 22:01
Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено 10 мая в 13:31
Гаджеты

HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова

Один из самых ярких участников «ДОМа-2» Май Абрикосов после скандального ухода с проекта сторонится светской жизни.
Обновлено в 11:00
Культура

«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН

Обновлено в 22:20
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено в 20:56
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Истребители F-35 оборудуют ракетой-убийцей систем ПРО

Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II оснастят сверхзвуковыми ракетами AARGM-ER, предназначенными для уничтожения радаров вражеских ПРО.
Обновлено в 21:43
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено в 19:45
Путешествия

Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха

Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.
Обновлено в 18:23
Наука

За распознавание покемонов отвечает отдельная область мозга

В результате МРТ показала, что у «фанатской» группы в зрительной коре головного мозга есть отдельная область, которая отвечает за узнавание покемонов.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
Экономика

Сбербанк и МегаФон запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте

Сбербанк и МегаФон заключили договор о сотрудничестве в рамках партнерского проекта кредитная бизнес-карта «Бизнес без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Обновлено в 20:40
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Хоккей

Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею

Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено в 08:40
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Только один раз у чемпиона Англии было очков больше — у того же «Сити» в прошлом сезоне.
Обновлено в 13:25
Политика

Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.
Обновлено в 21:33
Технологии

Капитализация токенов Sirin Labs Кенеса Ракишева перевалила за 12 миллионов долларов

12,2 миллиона долларов достигла рыночная капитализация токенов Sirin Labs — стартапа, создавшего первый в мире защищённый криптосмартфон Finney.
Обновлено в 21:03
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Происшествия

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Армия и оружие

Поисковики Приморья восстановили штурмовик Ил-2

Обновлено в 22:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габонский футболист
Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное