Футбол

Мане: «Манчестер Юнайтед» стал сильнее, но мы уверены в своих силахЧемпионат вчера в 04:13

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
сегодня
в 09:05
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» изменился, у них новый тренер, всё хорошо складывается, они выигрывают практически каждый матч. Так что и соперник уверен в своих силах, думаю, нас ждёт тяжёлая игра. Каждый матч для нас сейчас очень важен, понимаем это.
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