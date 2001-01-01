Футбол

Манджукич выбыл из строя до конца сезонаЕвро-футбол.ру 05:33

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с "Фиорентиной".
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Манджукич выбыл из строя до конца сезона

Евро-футбол.ру05:33

«Ювентус» потерял нападающего до конца сезона

Матч ТВ04:35

«Ювентус» потерял нападающего до конца сезона

Sportbox.RU04:35

Аллегри назвал сроки восстановления Кьеллини, Дибалы и Манджукича

Бомбардир.ру05:25

Манджукич и Перин выбыли до конца сезона, Дибала пропустит 20 дней, Дуглас Коста – 10

Sports.ru04:56
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Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

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Происшествия

В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования

Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

В результате погибли четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Обновлено в 02:43
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия

При крушении легкого самолета в Болгарии погибли два человека

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Политика

В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 21:10
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 11:53
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
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Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Эксперты назвали главные составляющие аптечки дачника

Эксперты рассказали о главных составляющих аптечки дачника после начала сезона.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Общество

Путин поздравил жителей столицы Ингушетии с 25-летием города

Обновлено в 03:35
Футбол

«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в белом

Обновлено в 06:24
Авто

Три марки обновили ценники на свои автомобили в России

Три марки обновили ценники на свои автомобили в России, а в их числе оказались Volkswagen, MINI и Chery.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
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В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
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Гуайдо объявил о финальной фазе отстранения Мадуро от власти с 1 мая

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Названа новая польза от собаки в доме

Названа новая польза от собаки в доме. Открытие сделали ученые из Ливерпульского университета.
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Венсан Кассель в третий раз стал отцом

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Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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