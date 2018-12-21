Футбол

Манджукич ведет переговоры о заключении нового контракта с «Ювентусом»
Sportbox.RU
03:55

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич находится на стадии завершения переговоров о продлении контракта с клубом.
Sportbox.RU03:55

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Манджукич хочет продлить контракт с «Ювентусом» до лета 2022 года

Soccer.ru05:30

Манджукич ведет переговоры о заключении нового контракта с «Ювентусом»

Sportbox.RU03:55

Манджукич ведет переговоры о заключении нового контракта с «Ювентусом»

Матч ТВ03:55

Манджукич близок к новому контракту с «Ювентусом»

Евро-футбол.ру03:32

Манджукич ведет переговоры о новом контракте с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс03:17

Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» с повышением зарплаты до 7,5 миллиона

Бомбардир.ру05:32

«Ювентус» ведет переговоры с Манджукичем о продлении контракта

Sport24.ru04:38
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Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года. Единственный в истории футболист, которому удалось в финальном матче чемпионата мира поразить как свои, так и чужие ворота.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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