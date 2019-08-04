Футбол
Источник: Манджукич согласовал условия личного контракта с МЮRT на русском 07:56
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний форвард «Ювентуса» Марио Манджукич договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед». По информации источника, трансфер хорвата обойдётся в €15 млн, а зарплата форварда составит €6 млн.
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Культура
В возрасте 84 лет скончался Вилли Токарев
Обновлено в 08:48
Гаджеты
В сети появилась «живая» фотография смартфона iQoo Plus 5G
Цена Vivo iQoo Plus 5G составит 655 долларов. Теперь этот смартфон заметили в руках девушки.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Политика
Жена Асада рассказала о своем излечении от рака
Обновлено в 06:08
Общество
В Джакарте тысячи домов остались без электричества
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Обновлено вчера в 07:55
Наука
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Кардашёв
Обновлено в 05:34
Авто
Тюнеры представили «боевой» Hummer H1 Mil-Spec
Умельцы из тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive, специализирующиеся на доработке армейских внедорожников линейки Hummer H1, сообщили о намерении создать серию авто из этой модели под названием H1 Mil-Spec Launch Edition.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа
В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Космос
СМИ сообщили о сбое на российском метеоспутнике «Метеор-М»
По информации РИА Новости, спутник накануне перестал отправлять данные на Землю.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати
К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено в 07:43
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла «Авангард» на турнире в Сочи
Следующий матч на турнире олимпийская сборная России проведет 5 августа против ярославского "Локомотива", а "Авангард" 7 августа встретится с "Сочи".
Обновлено в 08:30
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Британских моряков призвали отказаться от употребления наркотиков
Британские СМИ публикуют сведения о том, что среди младшего военного состава морского флота страны распространены наркотики класса В. В доказательство они демонстрируют снимки, на которых видно, как военнослужащие употребляют неизвестное белое вещество.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа 2019 года.
Обновлено вчера в 18:54
Единоборства
Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Депутат Госдумы прокомментировал заявление Помпео по Крыму
В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:48