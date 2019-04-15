Футбол

Манджукич пропустит ответный матч с «Аяксом»ProstoProSport 15:09

Нападающий итальянского «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит ответный матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов против «Аякса» из Нидерландов. Об этом рассказал наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри. По словам Аллегри, у хорватского форварда проблемы с подколенным сухожилием.
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Итальянская полиция задержала 54 вооруженных болельщиков «Аякса». Они будут депортированы

Sport24.ru16:35

Кьеллини, скорее всего, пропустит ответный матч с «Аяксом»

Sports.ru10:38

Кьеллини и Манджукич остались вне заявки «Ювентуса» на ответный матч с «Аяксом»

Матч ТВ13:55

Аллегри: Манджукич не сыграет с «Аяксом»

Чемпионат13:42

Источник: Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Спорт-Экспресс11:01

Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Soccer.ru11:14

Заявка «Ювентуса» на матч с «Аяксом»: Манджукич и Кьеллини точно не сыграют

Советский спорт13:46
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
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В Париже у горящего Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпиль

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ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
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Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

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Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

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Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
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Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
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Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
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Футбол

Президент «Лилля» сообщил, что звезда команды летом уйдет

Президент "Лилля" Жерар Лопес сообщил, что летом команду покинет ряд футболистов. Четыре или пять игроков летом уйдут.
Обновлено в 12:57
Авто

Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
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Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено в 03:04
Авто

Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Пожарные заявили о решающих для Нотр-Дама полутора часах

По предварительным данным, обрушение произошло из-за реставрационных работ, проводившихся внутри собора.
Обновлено в 16:31
Кино

Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»

HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Технологии

Российские операторы протестировали технологию eSim

«Ростелеком» начал тестировать новую технологию eSim, выступая виртуальным сотовым оператором (MVNO) на сети Tele2.
Обновлено в 05:49
Культура

Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку Мунка

Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов

Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Политика

В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:00
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Общество

Волин рассказал, как прошел переход на «цифру» в регионах второй волны

Переход от аналогового на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах РФ второй волны в понедельник прошел в штатном режиме, ажиотажа, дефицита и роста цен на цифровые приставки и телевизоры не было, заявил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Обновлено в 13:45
Здоровье

В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов

В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Политика

WSJ получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах Трампа

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах семьи президента США Дональда Трампа, сообщили организаторы.
Обновлено в 16:25
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
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Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
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Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

Пожар разрушил легендарный Нотр-Дам: фото трагедии

Парижане оплакивают невосполнимую потерю — горит собор Нотр-Дам.
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Рейсовый автобус въехал в стену в Москве

Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
Обновлено в 14:29
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