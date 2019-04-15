Футбол
Манджукич пропустит ответный матч с «Аяксом»ProstoProSport 15:09
Нападающий итальянского «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит ответный матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов против «Аякса» из Нидерландов. Об этом рассказал наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри. По словам Аллегри, у хорватского форварда проблемы с подколенным сухожилием.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
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Волин рассказал, как прошел переход на «цифру» в регионах второй волны
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