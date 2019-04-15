Футбол

Манджукич пропустит ответный матч с «Аяксом»ProstoProSport 15:09

Нападающий итальянского «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит ответный матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов против «Аякса» из Нидерландов. Об этом рассказал наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри. По словам Аллегри, у хорватского форварда проблемы с подколенным сухожилием.
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Заявка «Ювентуса» на матч с «Аяксом»: Манджукич и Кьеллини точно не сыграют

Советский спорт13:46

Нападающий «Ювентуса» Манджукич не сыграет в ответном матче против «Аякса»

РИА Новости14:19

Источник: Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Спорт-Экспресс11:01

Аллегри: Манджукич не сыграет с «Аяксом»

Чемпионат13:42

Манджукич и Кьеллини не помогут «Ювентусу» в ответном матче с «Аяксом»

Sport24.ru13:33

Аллегри рассказал, почему Манджукич пропустит матч с «Аяксом»

Soccer.ru13:56

Кьеллини и Манджукич остались вне заявки «Ювентуса» на ответный матч с «Аяксом»

Матч ТВ13:55
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
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Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

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Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия

Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.
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После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

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Политика

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Наука

Ученые вживили человеческий ген в мозг обезьян

Китайские ученые в сотрудничестве с американскими исследователями создали генетически модифицированных макак-резусов, внедрив в геном обезьян человеческий ген, участвующий в развитии мозга.
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Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Армия и оружие

Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Транспортная авиация Соединённого Королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache.
Обновлено в 18:02
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Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено в 18:02
Общество

Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора

Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
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Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте могут уже в ближайшие месяцы провести встречу, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.
Обновлено в 21:59
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В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
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Крейсер «Варяг» провел в Японском море учебные стрельбы

Крейсер "Варяг" отработал в Японском море ведение боевых действий.
Обновлено в 22:12
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В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
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Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
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Фондовый рынок США прекратил падение

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В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
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Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор

Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 12:45
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Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
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Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
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Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»

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