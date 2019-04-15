Футбол
Манджукич пропустит ответный матч с «Аяксом»ProstoProSport 15:09
Нападающий итальянского «Ювентуса» Марио Манджукич пропустит ответный матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов против «Аякса» из Нидерландов. Об этом рассказал наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри. По словам Аллегри, у хорватского форварда проблемы с подколенным сухожилием.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Общество
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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
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Армия и оружие
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Общество
Правительство отказалось от обязательной видеофиксации техосмотра
Инициатива была внесена в Думу правительством с целью ввести обязательную фиксацию на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.
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Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия
Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.
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Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
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Политика
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Обновлено 13 апреля в 04:53
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Обновлено в 22:36
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
Транспортная авиация Соединённого Королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache.
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Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено в 18:02
Общество
Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора
Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено в 07:05
Политика
Встреча Путина и Дутерте ожидается в ближайшие месяцы
Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте могут уже в ближайшие месяцы провести встречу, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.
Обновлено в 21:59
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
Крейсер «Варяг» провел в Японском море учебные стрельбы
Крейсер "Варяг" отработал в Японском море ведение боевых действий.
Обновлено в 22:12
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В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Экономика
Фондовый рынок США прекратил падение
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:23
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Футбол
Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 12:45
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
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Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
Происшествия
В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона
В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Кино
Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»
HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39