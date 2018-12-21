Футбол

Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» в январе-феврале
Sports.ru
06:13

Нападающий Марио Манджукич продлит контракт с «Ювентусом». В ближайшее время стороны проведут переговоры, а новый контракт будет подписан в январе-феврале, сообщает Tuttosport.
Sports.ru06:13

Подробнее о событии

Манджукич хочет продлить контракт с «Ювентусом» до лета 2022 года

Soccer.ru05:30

Манджукич ведет переговоры о заключении нового контракта с «Ювентусом»

Матч ТВ03:55

Манджукич ведет переговоры о заключении нового контракта с «Ювентусом»

Sportbox.RU03:55

Манджукич близок к новому контракту с «Ювентусом»

Евро-футбол.ру03:32

Манджукич ведет переговоры о новом контракте с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс03:17

Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» в январе-феврале

Sports.ru06:13

«Ювентус» ведет переговоры с Манджукичем о продлении контракта

Sport24.ru04:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Футбол

Глушаков назвал свою жену игрушкой, которой кто-то управляет

Обновлено в 07:13
Футбол

ЧМ-2018 посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек

309,7 миллиона зрителей следили за турниром на цифровых платформах, в общественных местах, в барах и ресторанах, увеличив общую аудиторию на 9,5%. Финал ЧМ вживую посмотрели 1,12 миллиарда человек по всему миру.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Спартак» и ЦСКА интересуются Габбьядини

Сообщается, что 27-летним итальянцем интересуются ЦСКА и «Спартак». На футболиста также претендуют "Болонья" и "Фиорентина".
Обновлено в 00:23
Футбол

Полузащитник «Реала» Асенсио пропустит три недели из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио пропустит ближайшие три недели из-за травмы.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Атакующий полузащитник и нападающий испанского футбольного клуба "Севильи" Квинси Промес был задержан полицией города Марбелья за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 02:19
Футбол

Глава УЕФА Чеферин оценил вклад Мутко в развитие российского футбола

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал вклад Виталия Мутко в развитие футбола в России после того, как он в среду, 19 декабря, ушел с поста президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 06:18
Футбол

Новичок «Спартака» заявил, что без раздумий согласился на переход

Новичок "Спартака" бразильский защитник Айртон Лукас заявил, что без раздумий согласился на переход в московский футбольный клуб.
Обновлено в 06:29
Футбол

Неймару предоставлен досрочный отпуск

Форварду был предоставлен досрочный отпуск из-за проблем с мышцами.
Обновлено в 01:50
Футбол

Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер

Обновлено в 02:50
Футбол

«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»

Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:49
Футбол

Сульшер: долго не раздумывал перед переходом в МЮ

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что долго не раздумывал перед переходом в клуб.
Обновлено в 06:42
Футбол

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Обновлено в 04:15
Футбол

Видаль: «Был раздражен, когда не играл в „Барселоне“»

Футболисты всегда хотят играть и быть важной частью команды. Я пришел, чтобы внести свой вклад, а не создавать проблемы.
Обновлено в 06:46
Футбол

«Челси» возобновил интерес к Игуаину

Обновлено в 03:32
Футбол

Кто лишний в «Спартаке», и как это исправить?

У «Спартака» масса проблем, но чисто футбольные связаны с переоцененностью и низким уровнем части игроков основы.
Обновлено в 07:30
ещё по теме
Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года. Единственный в истории футболист, которому удалось в финальном матче чемпионата мира поразить как свои, так и чужие ворота.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное