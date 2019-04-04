Футбол
Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 годаEurosport.ru 07:42
Хорватский нападающий Марио Манджукич останется в Турине еще на два года. Хорват продлил соглашение с «Юве», за который выступает с 2015 года, информирует .
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Путешествия
В Петербурге официально открыли новый круизный сезон
В четверг, 4 апреля, в Петербурге официально объявили о начале нового круизного сезона.
Обновлено в 13:05
Кино
Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 03:07
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Экономика
Коллекторы назвали причины отказа должников платить по кредитам
Представители Ассоциации коллекторских агентств назвали причины, по которым россияне не платят долги по кредитам.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Политика
США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:34
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Общество
В Сургутском районе решают проблемы дополнительного образования
Власти Сургутского района после рабочей поездки в Нижнесортымский остались обеспокоены тем, как в поселке организовано дополнительное образование.
Обновлено в 11:10
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Полтонны кокаина изъяли в супермаркетах в Германии
Полиция изъяла 500 кг кокаина в нескольких супермаркетах на северо-востоке Германии, сообщает немецкий телеканал n-tv.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Подмосковье из автосалона угнали новую модель внедорожника BMW X7
"В автосалоне в Мытищах неизвестный мужчина проник в салон новой модели внедорожника BMW X7, в котором находились ключи, и угнал автомобиль", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:13
Политика
Apple исправит на своих картах принадлежность Крыма – депутат ГД
Депутаты Государственной Думы РФ и представитель Apple договорились, что недоработки по отображению принадлежности Крыма как части России на картах компании будут устранены.
Обновлено в 14:09
Экономика
Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам
Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы
ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов
Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
Обновлено в 08:11
Политика
Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк
Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Экономика
Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о крабовых аукционах.
Обновлено в 07:21