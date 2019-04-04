Футбол

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 годаEurosport.ru 07:42

Хорватский нападающий Марио Манджукич останется в Турине еще на два года. Хорват продлил соглашение с «Юве», за который выступает с 2015 года, информирует .
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Манджукич: «Для меня большая честь играть в великолепном „Ювентусе“»

Soccer.ru13:02

Марио Манджукич: «Для меня большая честь играть за этот удивительный клуб»

Матч ТВ11:42

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 года

Газета.Ru06:46

Манджукич подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Чемпионат06:49

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Манджукичем до 2021 года

Sport24.ru06:47

«Ювентус» сообщил о продлении контракта с Манджукичем

Советский спорт07:16

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс06:37
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Политика

Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко

Обновлено в 11:39
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Путешествия

В Петербурге официально открыли новый круизный сезон

В четверг, 4 апреля, в Петербурге официально объявили о начале нового круизного сезона.
Обновлено в 13:05
Кино

Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую

Обновлено в 03:07
Политика

Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Экономика

Коллекторы назвали причины отказа должников платить по кредитам

Представители Ассоциации коллекторских агентств назвали причины, по которым россияне не платят долги по кредитам.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Политика

США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:34
Гаджеты

В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены

В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Общество

В Сургутском районе решают проблемы дополнительного образования

Власти Сургутского района после рабочей поездки в Нижнесортымский остались обеспокоены тем, как в поселке организовано дополнительное образование.
Обновлено в 11:10
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Полтонны кокаина изъяли в супермаркетах в Германии

Полиция изъяла 500 кг кокаина в нескольких супермаркетах на северо-востоке Германии, сообщает немецкий телеканал n-tv.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Подмосковье из автосалона угнали новую модель внедорожника BMW X7

"В автосалоне в Мытищах неизвестный мужчина проник в салон новой модели внедорожника BMW X7, в котором находились ключи, и угнал автомобиль", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:13
Политика

Apple исправит на своих картах принадлежность Крыма – депутат ГД

Депутаты Государственной Думы РФ и представитель Apple договорились, что недоработки по отображению принадлежности Крыма как части России на картах компании будут устранены.
Обновлено в 14:09
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено в 13:33
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Общество

Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы

ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
Обновлено в 08:11
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено в 09:10
Политика

Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк

Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Экономика

Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о крабовых аукционах.
Обновлено в 07:21
Общество

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира

Обновлено в 17:19
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Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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