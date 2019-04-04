Футбол

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 годаEurosport.ru вчера в 07:42

Хорватский нападающий Марио Манджукич останется в Турине еще на два года. Хорват продлил соглашение с «Юве», за который выступает с 2015 года, информирует .
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Манджукич: «Для меня огромная честь играть в „Ювентусе“»

Евро-футбол.ру02:28

Гарай продлит контракт с «Валенсией»

Soccer.ru01:39

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»

Спорт-Экспрессвчера в 06:37

«Ювентус» сообщил о продлении контракта с Манджукичем

Советский спортвчера в 07:16

Манджукич подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Чемпионатвчера в 06:49

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 года

Газета.Ruвчера в 06:46

Марио Манджукич: «Для меня большая честь играть за этот удивительный клуб»

Матч ТВвчера в 11:42
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Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие

В Совфеде назвали маловероятным вступление Финляндии в НАТО

Финляндия в качестве потенциального члена НАТО представляет интерес для США из-за соседства с Россией, но в Хельсинки прагматично подходят к вопросу членства в этой организации, авторитет которой в последние годы серьезно пошатнулся, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя слова представительницы МИД Финляндии Сари Раутио.
Обновлено вчера в 14:51
Технологии

AliExpress начнет продавать российские товары во всем мире

Глобальный маркетплейс даст российским предпринимателям возможность продавать свои товары по всему миру, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 01:53
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Общество

Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян

В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский сдал анализы перед дебатами

Обновлено в 01:42
Экономика

Банкоматы некоторых банков перестали принимать купюры в 5000 рублей

Несколько банков ограничили прием купюр номиналом 5000 рублей в свои банкоматы, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:03
Здоровье

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Авто

Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat

Юбилейной стала модель Volkswagen Passat в модификации GTE с гибридной силовой установкой, в состав которой вошел 1.4-литровый бензиновый 156-сильный двигатель и электромотор мощностью 155 л.с. На одной только электротяге эта модель может проехать 56 километров.
Обновлено в 00:28
Хоккей

Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли на Западе

"Нэшвилл" с 98 очками борется за победу в Центральном дивизионе с "Виннипегом" и "Сент-Луисом" (у обоих по 97 очков).
Обновлено в 01:24
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено вчера в 09:10
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева впервые за долгое время встретилась с внуками

Артистка поделилась снимком с внуками и впечатлениями от долгожданной встречи. Татьяна Васильева продолжает много гастролировать с театром.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Авто

Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России

В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено вчера в 05:17
Музыка

Оззи Осборн отменил все концерты

Американский музыкант Оззи Осборн отменил все концерты в текущем году. Это связано с травмой, которую недавно получил артист.
Обновлено вчера в 22:57
Кино

Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия

Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Музыка

В Саратове отменен концерт экс-лидера группы Uriah Heep Кена Хенсли

Обновлено в 02:00
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

Обновлено вчера в 15:34
Футбол

Погба требует от «Манчестер Юнайтед» заоблачных денег

Английский "Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с хавбеком Полем Погба, но игок затребовал огромную сумму, передает dailymail.
Обновлено в 01:33
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы

Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Сын и тезка знаменитого стилиста и шоумена Сергея Зверева снова пришел в студию ток-шоу и рассказал о своей жизни.
Обновлено вчера в 09:46
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
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Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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