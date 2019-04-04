Футбол
Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 годаEurosport.ru вчера в 07:42
Хорватский нападающий Марио Манджукич останется в Турине еще на два года. Хорват продлил соглашение с «Юве», за который выступает с 2015 года, информирует .
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Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие
В Совфеде назвали маловероятным вступление Финляндии в НАТО
Финляндия в качестве потенциального члена НАТО представляет интерес для США из-за соседства с Россией, но в Хельсинки прагматично подходят к вопросу членства в этой организации, авторитет которой в последние годы серьезно пошатнулся, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя слова представительницы МИД Финляндии Сари Раутио.
Обновлено вчера в 14:51
Технологии
AliExpress начнет продавать российские товары во всем мире
Глобальный маркетплейс даст российским предпринимателям возможность продавать свои товары по всему миру, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 01:53
Авто
Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Общество
Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян
В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский сдал анализы перед дебатами
Обновлено в 01:42
Экономика
Банкоматы некоторых банков перестали принимать купюры в 5000 рублей
Несколько банков ограничили прием купюр номиналом 5000 рублей в свои банкоматы, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:03
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Авто
Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat
Юбилейной стала модель Volkswagen Passat в модификации GTE с гибридной силовой установкой, в состав которой вошел 1.4-литровый бензиновый 156-сильный двигатель и электромотор мощностью 155 л.с. На одной только электротяге эта модель может проехать 56 километров.
Обновлено в 00:28
Хоккей
Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли на Западе
"Нэшвилл" с 98 очками борется за победу в Центральном дивизионе с "Виннипегом" и "Сент-Луисом" (у обоих по 97 очков).
Обновлено в 01:24
Общество
Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева впервые за долгое время встретилась с внуками
Артистка поделилась снимком с внуками и впечатлениями от долгожданной встречи. Татьяна Васильева продолжает много гастролировать с театром.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Авто
Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России
В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено вчера в 05:17
Музыка
Оззи Осборн отменил все концерты
Американский музыкант Оззи Осборн отменил все концерты в текущем году. Это связано с травмой, которую недавно получил артист.
Обновлено вчера в 22:57
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
Погба требует от «Манчестер Юнайтед» заоблачных денег
Английский "Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с хавбеком Полем Погба, но игок затребовал огромную сумму, передает dailymail.
Обновлено в 01:33
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы
Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Сын и тезка знаменитого стилиста и шоумена Сергея Зверева снова пришел в студию ток-шоу и рассказал о своей жизни.
Обновлено вчера в 09:46
Недвижимость
Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26