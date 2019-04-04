Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 годаSports.ru 06:50

«Ювентус» продлил контракт с нападающим Марио Манджукичем. Новое соглашение «бьянконери» с 31-летним форвардом рассчитано до лета 2021 года.

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 года

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