Футбол
Манджукич может вернуться в «Баварию»Чемпионат 05:37
Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport Bild, 33-летний футболист может вернуться в «Баварию».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Происшествия
Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила факт задержания мужа кассира, обвиняемой в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка башкирского города Салават, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:10
Политика
Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении
Собственник канала NewsOne, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак заявил, что отмененный телемост Россия-Украина пройдет в пятницу, 12 июля, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Политика
Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
В Петербурге открылся Международный военно-морской салон
На Международном военно-морском салоне в Петербурге представлены лучшие образцы судостроения и морского вооружения, а также перспективные технологии.
Обновлено в 09:57
Политика
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что после выборов в Верховную Раду можно вернуться к обсуждению газовых вопросов между РФ и Украиной.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
ЖКХ
Беглов поручил модернизировать ливневую канализацию Петербурга
Обновлено в 10:16
Транспорт
В московском метро произошел сбой на Бутовской линии
Обновлено в 07:11
Экономика
Глава Disney в России станет старшим вице-президентом Сбербанка
Глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан с сентября станет старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на счетах Абызова
Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящихся на счетах бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 20:23
Финансы
Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 63,58 рубля
Стоимость рассчитываемой по курсам ЦБ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 67,2179 рубля.
Обновлено 07 июля в 21:00
Авто
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
ФСИН и СПЧ просят не отправлять арестантов в переполненные СИЗО
ФСИН и СПЧ предлагают даже перевозить арестантов в другие регионы с малонаселенными следственными изоляторами.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
Обновлено в 03:07
Происшествия
Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником
В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Политика
Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине
Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.
Обновлено в 10:25
Авто
Aston Martin рассекретила новый спорткар DBS GT Zagato
В новинке кузов создали в стиле классического купе Aston Martin DB4 GT Zagato, но при этом в автомобиле есть несколько новых решений.
Обновлено в 08:52
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Политика
NewsOne потребовал от властей Украины прекратить давление на телеканал
Телеканал NewsOne потребовал от украинских властей прекратить давление на сотрудников из-за намечавшегося проведения телемоста с Россией.
Обновлено в 09:20
Энергетика
«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти после загрязнения «Дружбы»
«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти до контрактного уровня после апрельского инцидента на трубопроводе «Дружба», сообщил первый вице-президент компании Вадим Воробьев.
Обновлено в 10:27
Политика
США ослабили торговые санкции против Huawei
Администрация США решила смягчить ограничения против китайской компании Huawei и позволить закупать американское оборудование.
Обновлено в 09:24