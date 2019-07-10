Футбол

Манджукич может вернуться в «Баварию»Чемпионат 05:37

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport Bild, 33-летний футболист может вернуться в «Баварию».
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Манджукич может вернуться в «Баварию»

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СМИ: Манджукич может вернуться в «Баварию»

Спорт-Экспрессвчера в 17:57
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