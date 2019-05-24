Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»Sport24.ru 01:39

Как сообщает Bild, на переходе 33-летнего хорвата настаивает консультант клуба Маттиас Заммер. При этом главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр намерен увеличить игровое время Пако Алькасера и Марио Гетце. Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико».

Политика Посол США определился с решением бойкотировать ПМЭФ Посол, сообщила позднее ТАСС представитель дипмиссия США в России Андреа Калан, уже «много раз говорил, [что] для него трудно было бы принимать участие [в форуме], в то время как американский инвестор [глава инвестфонда Baring Vostok] Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору».

Транспорт Алексей Текслер публично уволил начальника управления дорог Челябинска Как сообщал ранее «Вечерний Челябинск», сегодня, 24 мая, Алексей Текслер проверил, как ведутся дорожные работы на участке трассы Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева.

Экономика МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на 1,4% В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году.

Общество Во Владивостоке проверят школу после инцидента с выпускниками После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка, заявили в пресс-службе Департамента образования и науки Приморья.

Политика Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих» Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол «Локомотив» претендует на защитника-бомбардира из «Рубина» Согласно информации источника, "Локомотив" планирует начать переговоры по переходу защитника «Рубина» Егора Сорокина.

Экономика Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.

Политика Нуланд отказали в российской визе Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.

Авто Обновленный аналог Toyota Land Cruiser Prado показали в Китае Снимки обновленного аналога внедорожника Toyota Land Cruiser Prado появились на сайте Министерства промышленности Китая.

Здоровье Диетолог рассказала о простом способе ускорить обмен веществ Главврач клиники здорового питания, диетолог Марина Копытько рассказала, как ускорить обмен веществ.

Политика В Нидерландах прошли выборы в Европарламент Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.

Шоу-бизнес Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Хоккей IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Интернет Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.

Шоу-бизнес Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.

Происшествия В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.

Космос Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.

Наука Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.