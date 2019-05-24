Футбол
Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»Sport24.ru 01:39
Как сообщает Bild, на переходе 33-летнего хорвата настаивает консультант клуба Маттиас Заммер. При этом главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр намерен увеличить игровое время Пако Алькасера и Марио Гетце. Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико».
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