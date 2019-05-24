Футбол

Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»Sport24.ru 01:39

Как сообщает Bild, на переходе 33-летнего хорвата настаивает консультант клуба Маттиас Заммер. При этом главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр намерен увеличить игровое время Пако Алькасера и Марио Гетце. Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико».
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СМИ: Манджукич летом может сменить «Ювентус» на дортмундскую «Боруссию»

РИА Новости03:34

Манджукич может вернуться в Германию

Газета.Ru03:11

Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Sport24.ru01:39

СМИ: Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Спорт-Экспресс02:08

СМИ: Манджукич может перейти в «Боруссию»

Sportbox.RU01:22

СМИ: Манджукич может перейти в «Боруссию»

Матч ТВ01:22

«Боруссия» Д может приобрести Манджукича

Чемпионат00:33
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Политика

Посол США определился с решением бойкотировать ПМЭФ

Посол, сообщила позднее ТАСС представитель дипмиссия США в России Андреа Калан, уже «много раз говорил, [что] для него трудно было бы принимать участие [в форуме], в то время как американский инвестор [глава инвестфонда Baring Vostok] Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору».
Обновлено вчера в 18:30
Общество

В школах Воркуты отменили занятия из-за метели

Обновлено в 04:20
Транспорт

Алексей Текслер публично уволил начальника управления дорог Челябинска

Как сообщал ранее «Вечерний Челябинск», сегодня, 24 мая, Алексей Текслер проверил, как ведутся дорожные работы на участке трассы Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева.
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Экономика

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В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году.
Обновлено в 04:00
Общество

Во Владивостоке проверят школу после инцидента с выпускниками

После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка, заявили в пресс-службе Департамента образования и науки Приморья.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно постаревшего Степана Меньщикова

Обновлено в 05:00
Футбол

«Локомотив» претендует на защитника-бомбардира из «Рубина»

Согласно информации источника, "Локомотив" планирует начать переговоры по переходу защитника «Рубина» Егора Сорокина.
Обновлено в 04:46
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Политика

Нуланд отказали в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено вчера в 14:58
Авто

Обновленный аналог Toyota Land Cruiser Prado показали в Китае

Снимки обновленного аналога внедорожника Toyota Land Cruiser Prado появились на сайте Министерства промышленности Китая.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Обновлено в 02:23
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Обновлено в 04:55
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Диетолог рассказала о простом способе ускорить обмен веществ

Главврач клиники здорового питания, диетолог Марина Копытько рассказала, как ускорить обмен веществ.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

В Нидерландах прошли выборы в Европарламент

Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
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Обновлено вчера в 17:51
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:41
Интернет

Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
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Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»

Обновлено в 04:00
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ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

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Экономика

Власти Самарской области назвали стоимость моста через Волгу

Обновлено в 03:49
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
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Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие

В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты

По данным МГБ ДНР, украинские силовики готовили теракты на территории ДНР.
Обновлено вчера в 15:12
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Пьяная девушка устроила дебош в баре на Петроградке

Днем 23 мая в полицию Петербурга обратилась 30-летняя девушка-бармен из бара "Толстый фраер".
Обновлено в 04:44
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Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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