Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»Sport24.ru 01:39

Как сообщает Bild, на переходе 33-летнего хорвата настаивает консультант клуба Маттиас Заммер. При этом главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр намерен увеличить игровое время Пако Алькасера и Марио Гетце. Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико».

Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»

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