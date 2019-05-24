Футбол

Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»Sport24.ru 01:39

Как сообщает Bild, на переходе 33-летнего хорвата настаивает консультант клуба Маттиас Заммер. При этом главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр намерен увеличить игровое время Пако Алькасера и Марио Гетце. Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико».
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Манджукич может вернуться в Германию

Газета.Ru03:11

СМИ: Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Спорт-Экспресс02:08

Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Sport24.ru01:39

«Боруссия» планирует подписать Манджукича

Евро-футбол.ру01:27

СМИ: Манджукич может перейти в «Боруссию»

Матч ТВ01:22

СМИ: Манджукич может перейти в «Боруссию»

Sportbox.RU01:22

«Боруссия» Д может приобрести Манджукича

Чемпионат00:33
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Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов

21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Три боевика уничтожены в Дагестане

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Происшествия

Беглый олигарх Капчук попросил вызвать Росселя в суд в качестве своего защитника

Сегодня в суде Капчук попросил вызвать Эдуарда Росселя как своего защитника.
Обновлено в 02:35
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:41
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1" высказался в пользу переговоров с Россией.
Обновлено в 03:13
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Пародия на Наталию Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате

Позднее в Сети появились новые доказательства плагиата Гагариной: ранее певица уже копировала обложку альбома Наталии Орейро, где звезда сериала позирует с цветком.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Россия может отправить наблюдателей на выборы в Раду

По словам источника, пока неизвестно состоятся ли выборы в Раду. Но, если они будут, то Россия может направить наблюдателей на них.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Общество

Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено в 03:29
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

На последнем звонке школьник напал на депутата

Обновлено в 01:27
Общество

Завтра в мэрии Екатеринбурга состоится очередная встреча по храму

Администрация Екатеринбурга приглашает граждан, заинтересованных в обсуждении данного вопроса, принять участие в данной встрече.
Обновлено вчера в 14:13
Авто

Обновленный Skoda Superb представлен официально

Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.
Обновлено вчера в 09:39
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Воскресший Скрипаль вышел на связь

Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Общество

Снегопады пришли на Ямал в последнюю неделю весны

В регионе бушует метель, усилился ветер и наблюдается гололедица.
Обновлено в 02:53
Футбол

Стали известны доходы команд Премьер-лиги в прошлом сезоне

Стало известно, сколько заработали команды Премьер-лиги в сезоне 2018/19.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково

Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Общество

Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров

Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться

Авиакатастрофа SSJ-100 в "Шереметьево" Как сообщалось, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 02:17
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Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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