Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В прошедшем сезоне чемпионата Италии игрок принял участие в 25 матчах, отметился 9 голами и 6 ассистами.

Манджукич может перейти в «Баварию»

Общество Теодор Курентзис переезжает в Санкт-Петербург Теодор Курентзис переезжает в Санкт-Петербург Дирижер Теодор Курентзис после ухода с поста худрука Пермского театра оперы и балета будет работать в Санкт-Петербурге.

Общество В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.

Общество Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.

Политика Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".

Технологии Более 450 000 логинов и паролей пользователей Ozon попали в интернет В сеть попала база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей интернет-магазина Ozon, сообщает РБК.

Происшествия Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.

Политика Bloomberg: Путин вступился за страдающих от ветряков червей Президент России Владимир Путин, "лидер крупнейшего мирового экспортера нефти и газа", хочет, чтобы мир задумался о влиянии возобновляемой энергии на дикую природу, особенно на червей, пишет Bloomberg.

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Политика Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.

Экономика Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.

Происшествия Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Экономика Дмитрий Раковщик возглавил СК «ЭРГО» Заместитель генерального директора по имущественным видам страхования и операционный директор САО "ЭРГО" Мария Барсова заняла должность исполнительного директора и будет осуществлять оперативную деятельность по управлению компанией.

Шоу-бизнес Алика Смехова показала стройную фигуру в купальнике Популярная российская актриса Алика Смехова показала стройную фигуру в купальнике.

Игры Qiwi добавила игру Doom на свои терминалы Qiwi добавила шутер Doom на большинство своих терминалов оплаты. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

Политика Путин выступил против новых санкций для Грузии Владимир Путин выступил против введения дополнительных санкций в отношении Грузии "из уважения к грузинскому народу", сообщило 9 июля с его слов РИА "Новости".

Энергетика СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38% Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.

Происшествия В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.

Политика Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2» Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Общество Попросившим канадского убежища россиянам запретили пить чай Жителям города Киселевска Кемеровской области, которые попросили убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, запретили собираться на чаепитие.

Экономика «Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.