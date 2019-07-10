Футбол

Манджукич может перейти в «Баварию»Еженедельник Футбол 05:50

Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В прошедшем сезоне чемпионата Италии игрок принял участие в 25 матчах, отметился 9 голами и 6 ассистами.
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«Бавария» задумалась над возвращением Манджукича

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СМИ: Манджукич может вернуться в «Баварию»

Спорт-Экспрессвчера в 17:57
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Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.
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Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

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