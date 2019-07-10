Футбол
Манджукич может перейти в «Баварию»Еженедельник Футбол 05:50
Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В прошедшем сезоне чемпионата Италии игрок принял участие в 25 матчах, отметился 9 голами и 6 ассистами.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
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Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
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В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем
В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.
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Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
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Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Финансы
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Ереванская ТЭЦ возобновила работу
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