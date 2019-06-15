Футбол

«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млнГазета.Ru 12:47

Как утверждает Sky Sports, манкунианцы готовы отдать за 22-летнего футболиста £45 млн. Однако "Вест Хэм" не заинтересован в продаже французского игрока. Как сообщают британские СМИ, лондонский клуб не будет отвечать на предложения ниже £60 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Вест Хэм» отклонил предложение «МЮ» в размере 50 млн евро по трансферу защитника Диопа

Sport24.ru12:21

СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложил за игрока «Вест Хэма» 45 миллионов фунтов

Спорт-Экспресс12:38

СМИ: «Вест Хэм» отказался от предложения «МЮ» в 50 миллионов евро

Матч ТВ13:01

«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн

Газета.Ru12:47

«МЮ» готов предложить 45 млн фунтов за защитника Диопа. «Вест Хэм» хочет не менее 60 млн

Sports.ru12:44

СМИ: «Вест Хэм» отказался от предложения «МЮ» в 50 миллионов евро

Sportbox.RU13:01

«МЮ» готов предложить £ 45 млн и игрока за защитника «Вест Хэма» Диопа

Чемпионат12:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Общество

Пакистанский министр «превратился» в котика во время пресс-конференции

Во время трансляции пресс-конференции правительства в Facebook лица политиков закрыл фильтр с кошачьими мордочками.
Обновлено в 20:20
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Экономика

Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Общество

Председателем корсаковского общественного совета избрали Людмилу Иванову

Обновленный общественный совет при администрации округа собрался в Корсакове на первое заседание.
Обновлено в 18:28
Происшествия

После массовой драки под Пензой в полицию доставили более 170 человек

По делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в которой участвовали многие местные жители и представители цыганской диаспоры, в полицию доставили более 170 человек, трое из них сейчас задержаны.
Обновлено в 05:06
Здоровье

Страсть и еда: 10 продуктов-афродизиаков

Обновлено в 11:50
Политика

Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России каждый день открывается по три храма — россияне интересуются, зачем они нужны (Suomen Kuvalehti)

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл сообщил, что в России каждый день открывается по три новых храма.
Обновлено в 17:02
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Хороший ночной сон положительно влияет не только на общее самочувствие, но и на внешний вид, пишет издание The Mirror со ссылкой на британских ученых.
Обновлено в 20:09
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Космос

Суперкомпьютер HPE Spaceborne проработал 615 дней на МКС

Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Армия и оружие

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Культура

«Ёрдынские игры» прошли на берегу Байкала в седьмой раз

Власти Иркутской области возродили традицию игр в 2000 году. В настоящее время они проходят раз в два года.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»

Канал "Звезда" продемонстрировал процесс подготовки "Тигр Next" к форуму.
Обновлено в 06:51
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 12:55
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Здоровье

Диетологи рассказали об опасных свойствах томатного сока

Например, томатный сок может стать опасным для фигуры.
Обновлено в 00:48
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Армия и оружие

В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»

Обновлено в 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Исса Диоп
Французский футболист
Французский футболист сенегальского происхождения, центральный защитник английского клуба «Вест Хэм Юнайтед». В прошлом игрок молодёжной сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное