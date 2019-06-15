Футбол

«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млнГазета.Ru 12:47

Как утверждает Sky Sports, манкунианцы готовы отдать за 22-летнего футболиста £45 млн. Однако "Вест Хэм" не заинтересован в продаже французского игрока. Как сообщают британские СМИ, лондонский клуб не будет отвечать на предложения ниже £60 млн.
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«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн

Газета.Ru12:47

СМИ: «Вест Хэм» отказался от предложения «МЮ» в 50 миллионов евро

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СМИ: «Вест Хэм» отказался от предложения «МЮ» в 50 миллионов евро

Матч ТВ13:01

«Вест Хэм» отклонил предложение «МЮ» в размере 50 млн евро по трансферу защитника Диопа

Sport24.ru12:21

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Sports.ru12:44

СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложил за игрока «Вест Хэма» 45 миллионов фунтов

Спорт-Экспресс12:38

«МЮ» готов предложить £ 45 млн и игрока за защитника «Вест Хэма» Диопа

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