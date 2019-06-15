Футбол

«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млнГазета.Ru 12:47

Как утверждает Sky Sports, манкунианцы готовы отдать за 22-летнего футболиста £45 млн. Однако "Вест Хэм" не заинтересован в продаже французского игрока. Как сообщают британские СМИ, лондонский клуб не будет отвечать на предложения ниже £60 млн.
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«Вест Хэм» отклонил предложение «МЮ» в размере 50 млн евро по трансферу защитника Диопа

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«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн

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«МЮ» готов предложить £ 45 млн и игрока за защитника «Вест Хэма» Диопа

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Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
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Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
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