Футбол
«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млнГазета.Ru 12:47
Как утверждает Sky Sports, манкунианцы готовы отдать за 22-летнего футболиста £45 млн. Однако "Вест Хэм" не заинтересован в продаже французского игрока. Как сообщают британские СМИ, лондонский клуб не будет отвечать на предложения ниже £60 млн.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:44, Вашингтон
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