Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино давно бы убилиЧемпионат 19:49

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подверг критике итальянские клубы за требование немедленного результата, приведя в пример «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хоттспур».

Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино давно бы убили

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