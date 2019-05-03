Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино давно бы убилиЧемпионат вчера в 19:49

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подверг критике итальянские клубы за требование немедленного результата, приведя в пример «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хоттспур».

Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино давно бы убили

Спорт день за днем

Политика В МИД России прокомментировали смену посла в Минске Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.

Музыка Billboard представил имена лучших музыкантов 2019 года Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards назвал имена лучших исполнителей 2019 года, сообщает РИА Новости.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Экономика Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.

Гаджеты Lenovo готовит смартфон K6 Note с тройной камерой Устройство уже замечено в базе данных портала TENAA, благодаря чему стали известны технические характеристики и название смартфона.В базе данных аппарат числится под модельным номером L38111 и существуют предположения, что «в свет» он выйдет как смартфон K6 Note (2019).Также известно, что устройство получит 6,3-дюймовый Full HD+ дисплей.

Общество Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Происшествия В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006» Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.

Футбол Сарри: «Челси» мог забить больше голов «Айнтрахту» Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пообщался с журналистами после первого полуфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1).

Происшествия Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.

Футбол Абрамович не планирует продавать «Челси» Как сообщает Sky Sports, Абрамович не говорил на эту тему с потенциальными покупателями, в том числе с богатейшим человеком Великобритании Джимом Рэтклиффом, который хотел бы приобрести клуб.

Энергетика Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию «Национальный оператор АО ''КазТрансГаз'' возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу ''Средняя Азия – Центр''», — говорится в сообщении.

Общество В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погоды На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу, 3 мая, объявлен желтый уровень опасности из-за погоды.

Шоу-бизнес Влад Топалов попал в ДТП с пенсионером Вчера певец Влад Топалов попал в серьезное ДТП на трассе в Москве.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Как добиться низкого содержания жира в организме. Часть вторая Составляется план питания, все продукты взвешиваются и проходят анализ перед приемом в пищу.

Общество Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.

Политика Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Экономика Новые правила снятия наличных с банковских карт Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.

Здоровье 20 лет с ВИЧ: челнинка хочет написать книгу о своей трагической истории «Челнинские известия» на условиях анонимности пообщались с больной, которая живет со страшным диагнозом уже 20 лет и состоит на учете в местном СПИД-центре.

Армия и оружие Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в Сирии Ранее сообщалось, что террористы 12 раз пытались ударить по российской авиабазе Хмеймим в Сирии в течение апреля.

Политика В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».

Политика Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.