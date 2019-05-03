Футбол
Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино давно бы убилиЧемпионат вчера в 19:49
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подверг критике итальянские клубы за требование немедленного результата, приведя в пример «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хоттспур».
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Манчини: «Почеттино и Клопп столько лет не могут выиграть трофеи. В Италии их бы убили!»
Sport24.ruвчера в 10:32
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика
В МИД России прокомментировали смену посла в Минске
Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Музыка
Billboard представил имена лучших музыкантов 2019 года
Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards назвал имена лучших исполнителей 2019 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:23
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром
Обновлено в 02:45
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Гаджеты
Lenovo готовит смартфон K6 Note с тройной камерой
Устройство уже замечено в базе данных портала TENAA, благодаря чему стали известны технические характеристики и название смартфона.В базе данных аппарат числится под модельным номером L38111 и существуют предположения, что «в свет» он выйдет как смартфон K6 Note (2019).Также известно, что устройство получит 6,3-дюймовый Full HD+ дисплей.
Обновлено в 03:43
Общество
Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками
Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Футбол
Сарри: «Челси» мог забить больше голов «Айнтрахту»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пообщался с журналистами после первого полуфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1).
Обновлено в 01:42
Происшествия
Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице
Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Стало известно, какие продукты уничтожают женскую красоту
Обновлено вчера в 03:23
Футбол
Абрамович не планирует продавать «Челси»
Как сообщает Sky Sports, Абрамович не говорил на эту тему с потенциальными покупателями, в том числе с богатейшим человеком Великобритании Джимом Рэтклиффом, который хотел бы приобрести клуб.
Обновлено в 04:24
Энергетика
Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию
«Национальный оператор АО ''КазТрансГаз'' возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу ''Средняя Азия – Центр''», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:54
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погоды
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу, 3 мая, объявлен желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП с пенсионером
Вчера певец Влад Топалов попал в серьезное ДТП на трассе в Москве.
Обновлено в 02:29
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Как добиться низкого содержания жира в организме. Часть вторая
Составляется план питания, все продукты взвешиваются и проходят анализ перед приемом в пищу.
Обновлено в 03:00
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:25
Здоровье
20 лет с ВИЧ: челнинка хочет написать книгу о своей трагической истории
«Челнинские известия» на условиях анонимности пообщались с больной, которая живет со страшным диагнозом уже 20 лет и состоит на учете в местном СПИД-центре.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в Сирии
Ранее сообщалось, что террористы 12 раз пытались ударить по российской авиабазе Хмеймим в Сирии в течение апреля.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Футбол
Молодёжка «Енисея» разгромно победила «Анжи»
Обновлено в 03:01