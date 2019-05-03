Футбол

Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино давно бы убилиЧемпионат вчера в 19:49

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подверг критике итальянские клубы за требование немедленного результата, приведя в пример «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хоттспур».
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Манчини: за такие результаты Клоппа и Почеттино в Италии бы уволили

Газета.Ru02:25

Роберто Манчини: В Италии Почеттино уже бы уничтожили, Клоппа – тоже

Спорт день за днемвчера в 17:33

Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино давно бы убили

Чемпионатвчера в 19:49

Манчини: «В Италии Почеттино уже убили бы»

Soccer.ruвчера в 15:29

Роберто Манчини - о Покеттино: «В Италии бы уже убили беднягу»

Спорт-Экспрессвчера в 19:54

Манчини: «В Италии Почеттино и Клоппа уже бы убили»

Евро-футбол.рувчера в 10:49

Манчини: «Почеттино и Клопп столько лет не могут выиграть трофеи. В Италии их бы убили!»

Sport24.ruвчера в 10:32
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика

В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Музыка

Billboard представил имена лучших музыкантов 2019 года

Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards назвал имена лучших исполнителей 2019 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:23
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром

Обновлено в 02:45
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Гаджеты

Lenovo готовит смартфон K6 Note с тройной камерой

Устройство уже замечено в базе данных портала TENAA, благодаря чему стали известны технические характеристики и название смартфона.В базе данных аппарат числится под модельным номером L38111 и существуют предположения, что «в свет» он выйдет как смартфон K6 Note (2019).Также известно, что устройство получит 6,3-дюймовый Full HD+ дисплей.
Обновлено в 03:43
Общество

Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками

Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 03:36
Общество

Белуху-шпиона из Петербурга заподозрили в переходе на сторону Норвегии

Обновлено в 03:05
Происшествия

На Сахалине сгорели шесть жилых домов

Обновлено в 04:08
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»

Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Футбол

Сарри: «Челси» мог забить больше голов «Айнтрахту»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пообщался с журналистами после первого полуфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1).
Обновлено в 01:42
Происшествия

Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице

Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Стало известно, какие продукты уничтожают женскую красоту

Обновлено вчера в 03:23
Футбол

Абрамович не планирует продавать «Челси»

Как сообщает Sky Sports, Абрамович не говорил на эту тему с потенциальными покупателями, в том числе с богатейшим человеком Великобритании Джимом Рэтклиффом, который хотел бы приобрести клуб.
Обновлено в 04:24
Энергетика

Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию

«Национальный оператор АО ''КазТрансГаз'' возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу ''Средняя Азия – Центр''», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:54
Общество

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погоды

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу, 3 мая, объявлен желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП с пенсионером

Вчера певец Влад Топалов попал в серьезное ДТП на трассе в Москве.
Обновлено в 02:29
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Здоровье

Как добиться низкого содержания жира в организме. Часть вторая

Составляется план питания, все продукты взвешиваются и проходят анализ перед приемом в пищу.
Обновлено в 03:00
Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Новые правила снятия наличных с банковских карт

Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:25
Здоровье

20 лет с ВИЧ: челнинка хочет написать книгу о своей трагической истории

«Челнинские известия» на условиях анонимности пообщались с больной, которая живет со страшным диагнозом уже 20 лет и состоит на учете в местном СПИД-центре.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в Сирии

Ранее сообщалось, что террористы 12 раз пытались ударить по российской авиабазе Хмеймим в Сирии в течение апреля.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Политика

Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет

Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Футбол

Молодёжка «Енисея» разгромно победила «Анжи»

Обновлено в 03:01
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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