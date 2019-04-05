Манчини назван лучшим итальянским тренером сезонаГазета.Ru 04:11

Приз, который носит имя специалиста, приведшего сборную Италии к победе в чемпионате мира — 1982, был учрежден в 2011 году. Его получает лучший итальянский тренер сезона. Помимо 54-летнего Манчини среди возможных претендентов были Дженнаро Гаттузо ("Милан") и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта").

Спорт день за днем

Армия и оружие В Клайпеду для участия в операции по разминированию придут восемь военных кораблей Восемь военных кораблей из четырех стран - членов НАТО придут в пятницу в порт Клайпеда для участия в операции по разминированию DEUSQUADEX 19-1/BALTEX.

Общество ГИБДД меняет правила экзамена на права Ранее о сдаче экзамена на права по новым правилам рассказал глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.

Технологии «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».

Политика Порошенко обвинил Зеленского в неуважении к Тимошенко Действующий президент Украины и кандидат Петр Порошенко считает неуважительным и легкомысленным предложение Владимира Зеленского, адресованное проигравшей в избирательной гонке Юлии Тимошенко, провести дебаты перед вторым туром.

Политика Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.

Хоккей Алексей Текслер стал президентом ХК «Трактор» Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал президентом хоккейного клуба «Трактор».

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.

Происшествия Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме «В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.

Экономика Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.

Экономика Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Футбол МИД оценил инцидент с флагом Косово на матче в Грозном Российское внешнеполитическое ведомство воспринимает как техническую ошибку инцидент с демонстрацией флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе «Ахмат-Арена» в столице Чеченской Республики, Грозном.

Театры Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Авто Новая Audi TT станет электромобилем Компания Audi превратит модель TT в электромобиль, сообщает Auto Express со ссылкой на члена правления немецкого автопроизводителя, ответственного за техническое развитие Ханс-Йоахима Ротенпилера.

Политика В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.

Политика Глава Евросовета рассматривает «гибкую» отсрочку Brexit на 12 месяцев Председатель Европейского совета Дональд Туск, вероятно, предложит Великобритании "гибкий" план отсрочки Brexit на 12 месяцев, сообщает BBC со ссылкой на источник в ЕС.

Футбол Президент «Челси» заявил о приверженности Абрамовича клубу Президент лондонского «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба его владельцем, российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Экономика Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.

Экономика ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.

Общество Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов Жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Об этом сообщает издание The Mirror.