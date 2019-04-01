Манчини признан лучшим тренером года в ИталииЧемпионат 03:44

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил премию имени Энцо Беарзота, которая ежегодно вручается лучшим итальянским специалистам. Вместе с Манчини за этот приз боролись главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, а также наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Манчини признан лучшим тренером года в Италии

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