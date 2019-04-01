Футбол
Манчини признан лучшим тренером года в ИталииЧемпионат 03:44
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил премию имени Энцо Беарзота, которая ежегодно вручается лучшим итальянским специалистам. Вместе с Манчини за этот приз боролись главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, а также наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
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Действующий лидер Незалежной Петр Порошенко отреагировал на предложение своего конкурента на президентских выборах Владимира Владимира Зеленского к руководителю «Батькивщины» Юлии Тимошенко провести дебаты перед вторым туром.
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Служба сослалась на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенное в ноябре 2018 г. Это решение касалось публикаций, в большинстве из которых были упомянуты ВТБ, президент банка Андрей Костин и Наиля Аскер-заде.
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В России появится новая криптобиржа. На этом можно заработать $100 000
Соревнование начнется 25 апреля в 20:00 по московскому времени и продлится два часа, участники получат 30 000 турнирных долларов, ими можно будет торговать на компьютере, планшете или смартфоне.
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Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
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Минэнерго ожидает добычу угля к 2025 году на уровне 545 миллионов тонн
Минэнерго РФ ожидает добычу угля к 2025 году на уровне 545 миллионов тонн, к 2030 году - 590 миллионов тонн, сообщил глава министерства Александр Новак.
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Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
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Брать анализы у Зеленского доверили актёру из его же сериала
Анализы на алкоголь и наркотические вещества, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал перед дебатами с Петром Порошенко, у него принимал врач Владислав Кирякулов, ранее снимавшийся в сериале «Сваты», продюсером которого был Зеленский.
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Роза Сябитова назвала Нагиева «мечтой всех женщин»
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