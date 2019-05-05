Футбол

Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионстваRT на русском 08:23

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, поздравил клуб с досрочным завоеванием чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Манчини поздравил «Зенит» с чемпионством

Матч ТВ08:56

Манчини поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Спорт-Экспресс07:54

Сборная России поздравила «Зенит» с чемпионством. ФОТО

Sport.ruвчера в 18:14

Манчини поздравил «Зенит» с чемпионством

Sportbox.RU08:56

Манчини: «Поздравляю „Зенит“ с заслуженной победой»

Sport24.ru08:13

Экс-президент «Локомотива» поздравил «Зенит» с чемпионством

Газета.Ruвчера в 20:40

Манчини поздравил «Зенит» с чемпионством

Soccer.ru08:28
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Наука

Названы причины Великого восточно-японского землетрясения

Обновлено 02 мая в 16:05
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека

В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Футбол

Годин может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»

Сообщается, что Годин уже подыскивает дом в Милане.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 09:03
Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Обновлено в 09:10
Происшествия

В Ростове-на-Дону пьяная женщина забыла ребенка в такси

Полицейские установили женщину, которая забыла своего двухлетнего ребенка в такси в Ростове-на-Дону, сообщает в воскресенье ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Футбол

Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста

Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Политика

В Германии назвали Россию сверхдержавой

По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Единоборства

Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.
Обновлено в 09:08
Игры

Для Project Sakura Wars создали 300 вариантов логотипа

Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о подготовке Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 00:32
Общество

«Бессмертный полк» запретили в Витебске

Власти белорусского Витебска запретили проводить 9 мая в городе шествие «Бессмертный полк».
Обновлено в 06:13
Здоровье

Волгоградцам объяснили, какие продукты нельзя есть на голодный желудок

«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает, что это за продукты и чем их можно заменить.
Обновлено вчера в 14:28
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Военнослужащие привели в порядок более 100 мемориалов в Ленобласти и под Калининградом

Военнослужащие Балтийского флота вместе с членами своих семей привели в порядок более ста мемориалов и памятников событиям Великой Отечественной войны в Ленинградской и Калининградской областях.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже

Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено в 08:00
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Политика

Помпео ответил на вопрос о саммите Трампа и Путина

Помпео о возможности саммита Трампа и Путина: "Не знаю. посмотрим"
Обновлено в 09:31
Общество

Темнокожие женщины победили в трех главных конкурсах красоты США

Впервые в истории США победительницами трех главных конкурсов красоты стали темнокожие женщины. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 06:40
Общество

Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога

Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Под вагоном поезда в районе станции «Боровая» нашли взрывчатку

Обновлено в 08:37
Общество

Россиянам запретят покупать алкоголь ради пожарной безопасности

На территории города Курган и в четырех районах Курганской области будет установлен запрет на продажу алкогольных напитков в связи с введением особого противопожарного режима.
Обновлено в 09:15
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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