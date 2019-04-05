Манчини назван лучшим итальянским тренером сезонаГазета.Ru 04:11

Приз, который носит имя специалиста, приведшего сборную Италии к победе в чемпионате мира — 1982, был учрежден в 2011 году. Его получает лучший итальянский тренер сезона. Помимо 54-летнего Манчини среди возможных претендентов были Дженнаро Гаттузо ("Милан") и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта").

Спорт день за днем

Политика Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.

Общество Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.

Происшествия В Петербурге украли пушку 1940 года По данным полиции, неизвестный выкрал пушку 1940 года выпуска из арендуемого ангара.

Политика Европарламент принял новую газовую директиву ЕС Европарламент в четверг, 4 апреля, принял обновленную директиву о правилах газового рынка ЕС для иностранных трубопроводов, в том числе "Северный поток — 2".

Кино В сети появились первые кадры из нового «Терминатора» В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.

Единоборства Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса 10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.

Шоу-бизнес Опубликовано видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой Представитель покойной певицы Юлии Началовой выложила на своей странице в Instagram фрагмент видео, снятого на съемках последнего клипа артистки.

Политика Зеленский показал результаты анализа на наркотики Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.

Происшествия На базе морской авиации в США произошла стрельба В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Спорт Тихонов: С Драчевым общаются только из-за его высокого поста Тихонов отметил, что с Драчевым общаются только из-за того, что он занимает высоки пост, возглавляя СБР, Напомним, что Драчев был избран на пост президента СБР в мае 2018 года.

Энергетика Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.

Армия и оружие В Ливии остановили наступление Хафтара В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.

Политика Волкер призвал украинцев голосовать за Порошенко Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.

Политика Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить Брэкзит до 30 июня Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила Европейский союз об отсрочке Брэкзита до 30 июня, так как Палата общин отвергла все варианты соглашения с ЕС о выходе.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады В Москве в районе Метрогородок в соответствии с предложениями местных жителей будет изменен проект застройки кварталов реновации.

Происшествия Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Энергетика Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.

Футбол Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.

Происшествия СК проверит сообщения о выброшенных медкартах в Ижевске Управление СК по Удмуртии начало проверку сообщений, согласно которым медицинские карты пациентов одной из больниц Ижевска оказались выброшенными на улицу.