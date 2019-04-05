Футбол
Манчини назван лучшим итальянским тренером сезонаГазета.Ru 04:11
Приз, который носит имя специалиста, приведшего сборную Италии к победе в чемпионате мира — 1982, был учрежден в 2011 году. Его получает лучший итальянский тренер сезона. Помимо 54-летнего Манчини среди возможных претендентов были Дженнаро Гаттузо ("Милан") и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта").
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
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