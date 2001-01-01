Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную ИталииМатч ТВ 10:59

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли нужно поработать над дисциплиной.

Политика Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.

Шоу-бизнес «Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Технологии Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети» По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.

Происшествия Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит» Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Армия и оружие Военный историк объяснил появление «белухи-шпионки» у берегов Норвегии Приплывшая к норвежским берегам белуха не может быть связана с российским флотом, заявил военный историк Юрий Кнутов.

Происшествия В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Происшествия Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Авто Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Renault Arkana Напомним, первый массовый купе-кроссовер Renault разрабатывался совместно с российскими специалистами, которые учли особенности эксплуатации на отечественных дорогах.

Энергетика «Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2» "Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.

Армия и оружие ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Транспорт Сломанный светофор затруднил движение на оранжевой ветке метро На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Общество Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.

Политика Российских байкеров не пустили в Грузию Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.

Финансы Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.

Армия и оружие Стал известен список военной техники на параде Победы В инфографике газеты "Красная звезда", являющейся официальным изданием Министерства обороны, представлен порядок прохождения техники на параде Победы в Москве.

Здоровье Фанаты Елены Малышевой поддержали идею создания службы боли в России Член центрального штаба ОНФ Елена Малышева заявила, что необходимость создания такой службы в стране давно назрела: Назрела необходимость создания службы боли, которой обучатся все специалисты, чья работа связана с болевым синдромом: анестезиологи, хирурги, неврологи и так далее.

Общество Резнику отказали в иске к Романову о защите чести и достоинства Депутату отказали в удовлетворении иска. Напомним, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов выступает третьим лицом по этому делу.