Футбол
Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную ИталииМатч ТВ 10:59
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли нужно поработать над дисциплиной.
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Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
«Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу
По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).
Обновлено в 08:54
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Финансы
Совокупная выручка «Магнита» превысит 320 млрд рублей в 1 квартале
30 апреля "Магнит" опубликует результаты за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 07:50
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
Обновлено в 10:12
Общество
Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Военный историк объяснил появление «белухи-шпионки» у берегов Норвегии
Приплывшая к норвежским берегам белуха не может быть связана с российским флотом, заявил военный историк Юрий Кнутов.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса
Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Напомним, первый массовый купе-кроссовер Renault разрабатывался совместно с российскими специалистами, которые учли особенности эксплуатации на отечественных дорогах.
Обновлено вчера в 09:00
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Samsung представила телевизор с вертикальным экраном
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе
Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Транспорт
Сломанный светофор затруднил движение на оранжевой ветке метро
На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Общество
Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Стал известен список военной техники на параде Победы
В инфографике газеты "Красная звезда", являющейся официальным изданием Министерства обороны, представлен порядок прохождения техники на параде Победы в Москве.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Фанаты Елены Малышевой поддержали идею создания службы боли в России
Член центрального штаба ОНФ Елена Малышева заявила, что необходимость создания такой службы в стране давно назрела: Назрела необходимость создания службы боли, которой обучатся все специалисты, чья работа связана с болевым синдромом: анестезиологи, хирурги, неврологи и так далее.
Обновлено в 10:30
Общество
Резнику отказали в иске к Романову о защите чести и достоинства
Депутату отказали в удовлетворении иска. Напомним, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов выступает третьим лицом по этому делу.
Обновлено в 11:27
Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10