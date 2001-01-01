Футбол

Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную ИталииМатч ТВ 10:59

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли нужно поработать над дисциплиной.
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Манчини рассказал, в каком случае вызовет Балотелли в сборную Италии

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Манчини: «Балотелли нужно не только забивать, но и хорошо себя вести»

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Манчини: Балотелли нужно не только забивать, но и хорошо себя вести

Чемпионат10:56

Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную Италии

Матч ТВ10:59

Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную Италии

Sportbox.RU10:59

Манчини: «Балотелли нужно не только забивать, но и хорошо себя вести»

Евро-футбол.ру11:20

Роберто Манчини: «Балотелли нужно не только забивать голы, но и хорошо себя вести»

Спорт-Экспресс10:28
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Жиго подтвердил, что у него проблемы с мениском

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Хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ

Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
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Направлявшийся в США мигрант скончался на крыше поезда в Мексике

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Ларри Кинг пережил остановку сердца

Знаменитый телеведущий Ларри Кинг перенес инфаркт после кратковременной остановки сердца.
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Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб полностью погасил задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.
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Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

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В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб

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Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным

Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
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Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
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Роберто Манчини
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии - 10. Главный тренер сборной Италии.
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