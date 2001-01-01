Футбол
Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную ИталииМатч ТВ 10:59
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли нужно поработать над дисциплиной.
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Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
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Кино
Фестиваль «Кинотавр» объявил программу
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Samsung представила телевизор с вертикальным экраном
Южнокорейская компания Samsung представила новый телевизор Sero с вертикальным экраном.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Актера из фильма об итальянских бандитах ранили ножом в Неаполе
Актера украинского происхождения Артема Ткачука, снявшегося в криминальной драме «Пираньи Неаполя», ранили ножом в этом же городе.
Обновлено в 14:28
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Футбол
Жиго подтвердил, что у него проблемы с мениском
Ранее появилась информация, что у Жиго есть проблемы с коленом — подозрение на мениск.
Обновлено в 15:01
Хоккей
Хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ
Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
Обновлено в 14:40
Происшествия
Ларри Кинг пережил остановку сердца
Знаменитый телеведущий Ларри Кинг перенес инфаркт после кратковременной остановки сердца.
Обновлено в 14:55
Футбол
«Крылья Советов» рассчитались с Тихоновым
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб полностью погасил задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.
Обновлено в 08:45
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов
«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Общество
В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб
Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.
Обновлено в 13:34
Кино
Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным
Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения появится в продаже летом
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Игры
Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания
Обновлено в 10:58
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39