Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную ИталииМатч ТВ 10:59

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли нужно поработать над дисциплиной.

Общество Минюст отказался регистрировать «Открытую Россию» Ходорковского История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.

Происшествия Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.

Общество Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Энергетика В «Газпроме» назвали цену реализации газа в Европу в I квартале В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В феврале глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что средняя экспортная цена газа "Газпрома" в 2019 году может составить $230-250 за 1 тыс. куб. м, несмотря на то, что сейчас цены снижаются.

Происшествия Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса» Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Политика Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Энергетика «Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2» Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.

Игры Создатель Minecraft Notch не приглашен на празднование десятилетия игры Создатель Minecraft Маркус «Notch» Перссон не примет участие в церемонии праздновании десятилетия игры.

Происшествия У посольства США в Гаити открыли стрельбу Около посольства США в столице Гаити Порт-о-Пренсе открыли стрельбу, сообщает BNO News со ссылкой на Государственный департамент Соединенных Штатов.

Экономика «ЮТэйр» в 2018 году получил 22 млрд рублей чистого убытка Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.

Технологии Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.

Армия и оружие Разведка Шри-Ланки предупредила полицию о терактах за 12 дней Полиция Шри-Ланки проигнорировала полученную от разведки страны информацию о готовящихся терактах, поступившую за 12 дней до их совершения.

Общество Посетившей Северную Осетию блогерше-путешественнице посыпались угрозы Северную Осетию посетила известный блогер Крис Шелест. Девушка путешествует по миру, а потом рассказывает об этом в своем блоге.

Армия и оружие Стал известен список военной техники на параде Победы В инфографике газеты "Красная звезда", являющейся официальным изданием Министерства обороны, представлен порядок прохождения техники на параде Победы в Москве.

Происшествия Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.

Происшествия Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».

Политика Путин вручил медали Героям Труда Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Футбол Спартак — Рубин 1:0 (2-й тайм) Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона.

Космос ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта» ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Политика Зеленский отказался общаться с российскими СМИ Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.