Футбол
Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную ИталииМатч ТВ 10:59
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли нужно поработать над дисциплиной.
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Общество
Минюст отказался регистрировать «Открытую Россию» Ходорковского
История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом
Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Энергетика
В «Газпроме» назвали цену реализации газа в Европу в I квартале
В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В феврале глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что средняя экспортная цена газа "Газпрома" в 2019 году может составить $230-250 за 1 тыс. куб. м, несмотря на то, что сейчас цены снижаются.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 08:33
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика
Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным
Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Дочь Алсу выиграла детский «Голос» перед днем рождения
Обновлено в 10:15
Энергетика
«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»
Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Игры
Создатель Minecraft Notch не приглашен на празднование десятилетия игры
Создатель Minecraft Маркус «Notch» Перссон не примет участие в церемонии праздновании десятилетия игры.
Обновлено в 10:46
Происшествия
У посольства США в Гаити открыли стрельбу
Около посольства США в столице Гаити Порт-о-Пренсе открыли стрельбу, сообщает BNO News со ссылкой на Государственный департамент Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:25
Экономика
«ЮТэйр» в 2018 году получил 22 млрд рублей чистого убытка
Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.
Обновлено в 12:35
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Разведка Шри-Ланки предупредила полицию о терактах за 12 дней
Полиция Шри-Ланки проигнорировала полученную от разведки страны информацию о готовящихся терактах, поступившую за 12 дней до их совершения.
Обновлено в 12:49
Общество
Посетившей Северную Осетию блогерше-путешественнице посыпались угрозы
Северную Осетию посетила известный блогер Крис Шелест. Девушка путешествует по миру, а потом рассказывает об этом в своем блоге.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Стал известен список военной техники на параде Победы
В инфографике газеты "Красная звезда", являющейся официальным изданием Министерства обороны, представлен порядок прохождения техники на параде Победы в Москве.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Петербурге ДТП закончилось разборками с топором
Обновлено в 12:25
Происшествия
Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением
Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».
Обновлено в 08:30
Политика
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Футбол
Спартак — Рубин 1:0 (2-й тайм)
Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона.
Обновлено в 13:21
Кино
Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO.
Обновлено в 07:55
Космос
ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта»
ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский отказался общаться с российскими СМИ
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 12:43
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Многолетний брак Валерия и Ирины Меладзе не выдержал испытаний. Известный певец ушел от жены к Альбине Джанабаевой.
Обновлено в 10:30