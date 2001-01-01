Футбол

Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную ИталииМатч ТВ 10:59

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли нужно поработать над дисциплиной.
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Манчини: «Балотелли нужно не только забивать, но и хорошо себя вести»

Soccer.ru11:25

Манчини: «Балотелли нужно не только забивать, но и хорошо себя вести»

Евро-футбол.ру11:20

Манчини рассказал, в каком случае вызовет Балотелли в сборную Италии

RT на русском13:37

Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную Италии

Sportbox.RU10:59

Манчини: Балотелли нужно не только забивать, но и хорошо себя вести

Чемпионат10:56

Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную Италии

Матч ТВ10:59

Роберто Манчини: «Балотелли нужно не только забивать голы, но и хорошо себя вести»

Спорт-Экспресс10:28
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Общество

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Общество

Минюст отказался регистрировать «Открытую Россию» Ходорковского

История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Энергетика

В «Газпроме» назвали цену реализации газа в Европу в I квартале

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В феврале глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что средняя экспортная цена газа "Газпрома" в 2019 году может составить $230-250 за 1 тыс. куб. м, несмотря на то, что сейчас цены снижаются.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:25
Футбол

Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 08:33
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика

Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Дочь Алсу выиграла детский «Голос» перед днем рождения

Обновлено в 10:15
Энергетика

«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»

Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Игры

Создатель Minecraft Notch не приглашен на празднование десятилетия игры

Создатель Minecraft Маркус «Notch» Перссон не примет участие в церемонии праздновании десятилетия игры.
Обновлено в 10:46
Происшествия

У посольства США в Гаити открыли стрельбу

Около посольства США в столице Гаити Порт-о-Пренсе открыли стрельбу, сообщает BNO News со ссылкой на Государственный департамент Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:25
Экономика

«ЮТэйр» в 2018 году получил 22 млрд рублей чистого убытка

Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.
Обновлено в 12:35
Технологии

Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Разведка Шри-Ланки предупредила полицию о терактах за 12 дней

Полиция Шри-Ланки проигнорировала полученную от разведки страны информацию о готовящихся терактах, поступившую за 12 дней до их совершения.
Обновлено в 12:49
Общество

Посетившей Северную Осетию блогерше-путешественнице посыпались угрозы

Северную Осетию посетила известный блогер Крис Шелест. Девушка путешествует по миру, а потом рассказывает об этом в своем блоге.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Стал известен список военной техники на параде Победы

В инфографике газеты "Красная звезда", являющейся официальным изданием Министерства обороны, представлен порядок прохождения техники на параде Победы в Москве.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Петербурге ДТП закончилось разборками с топором

Обновлено в 12:25
Происшествия

Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением

Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».
Обновлено в 08:30
Политика

Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Футбол

Спартак — Рубин 1:0 (2-й тайм)

Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона.
Обновлено в 13:21
Кино

Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO.
Обновлено в 07:55
Космос

ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта»

ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленский отказался общаться с российскими СМИ

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 12:43
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену

Многолетний брак Валерия и Ирины Меладзе не выдержал испытаний. Известный певец ушел от жены к Альбине Джанабаевой.
Обновлено в 10:30
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Роберто Манчини
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии - 10. Главный тренер сборной Италии.
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