Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы
Чемпионат
00:26

Италия — США
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Кристал-арена
Маттиа Де Шильо
19′
43′
Шакил Мур
43′
Реджи Кэннон
45′+1′
Келлин Акоста
Федерико Кьеза
Винченцо Грифо
46′
Стефано Сенси
58′
62′
Марко Дельгадо
Уил Трэпп
62′
Джош Сарджент
Бобби Шоу Вуд
Доменико Берарди
Биоти Мойсе Кин
62′
76′
Реджи Кэннон
Хорхе Вильяфанья
Николо Барелла
Роберто Гальярдини
76′
83′
Кристиан Пулишич
Роман Галль
83′
Келлин Акоста
Себастьян Льетхет
Кевин Лазанья
Маттео Политано
87′
Маттео Политано
90′+4′
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США. Встреча сборных состоялась в бельгийском городе Генке на стадионе «Луминус Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу итальянцев.
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии - 10. Главный тренер сборной Италии.
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