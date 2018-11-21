Футбол
Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы
Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победыЧемпионат00:26
Маттиа Де Шильо
|19′
|43′
Шакил Мур
|43′
Реджи Кэннон
|45′+1′
Келлин Акоста
Федерико Кьеза
Винченцо Грифо
|46′
Стефано Сенси
|58′
|62′
Марко Дельгадо
Уил Трэпп
|62′
Джош Сарджент
Бобби Шоу Вуд
Доменико Берарди
Биоти Мойсе Кин
|62′
|76′
Реджи Кэннон
Хорхе Вильяфанья
Николо Барелла
Роберто Гальярдини
|76′
|83′
Кристиан Пулишич
Роман Галль
|83′
Келлин Акоста
Себастьян Льетхет
Кевин Лазанья
Маттео Политано
|87′
Маттео Политано
|90′+4′
Италия
Расстановка 4‑3‑3
1
Сиригу
2
Де Шильо
13
Ачерби
19
Бонуччи
21
Палмьери
5
Гальярдини
23
Сенси
6
Верратти
10
Грифо
20
Политано
17
Мойсе Кин
12
Хорват
5
Картер-Виккерс
21
Циммерман
26
Лонг
19
Вильяфанья
20
Трэпп
4
Адамс
14
Льетхет
18
Мур
27
Галль
7
Вуд
США
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США. Встреча сборных состоялась в бельгийском городе Генке на стадионе «Луминус Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу итальянцев.
Чемпионат00:26
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