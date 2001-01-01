Манчини: «„Победа над Финляндией“ не была простой»Sport.ru 08:43

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини прокомментировал победу в матче отборочного турнира Евро-2020 над Финляндией .

Манчини: «„Победа над Финляндией“ не была простой»

Политика Канал Коломойского обвинил Порошенко в убийстве брата На телеканале "1+1" обвинили украинского президента Петра Порошенко в убийстве собственного брата.

Политика В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Политика Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.

Футбол Мостовой: победа России над Казахстаном на классе? Увидели наш класс с Бельгией Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Казахстана.

Наука Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.

Политика Песков раскрыл процесс подготовки Путина к мероприятиям Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проводит подготовку к важным мероприятиям.

Политика В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".

Футбол Стал известен состав сборной России на игру с Казахстаном Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.

Происшествия В Москве один человек погиб в ДТП Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.

Политика Британский министр: отставка Мэй не решит вопросы по Brexit Возможная отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не поможет решить вопросы, связанные с Brexit.

Футбол «Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ» Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".

Хоккей Дон Черри оскорбил Кузнецова из-за фирменного празднования гола Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал российского форварда "Вашигтона" Евгения Кузнецова за фирменное празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы".

Шоу-бизнес Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.

Гаджеты Huawei вытесняет Apple с рынка смартфонов Китая Китайская компания Huawei нарастила поставки дорогих смартфонов в Китае на фоне снижения продаж устройств американской компании Apple.

Происшествия Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.

Спорт Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.