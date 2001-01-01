Футбол

Манчини: «Мы намерены развлечь болельщиков и себя»Евро-футбол.ру вчера в 15:47

Италия — Финляндия
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Фриули»
Николо Барелла
7′
64′
Тим Спарв
Марко Верратти
64′
70′
Каспер Хамалаен
Ласси Лаппалайнен
Биоти Мойсе Кин
74′
Чиро Иммобиле
Фабио Куальярелла
80′
Кристиано Пиччини
82′
83′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
Марко Верратти
Николо Дзаньоло
85′
90′
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
Кристиано Бираги
Леонардо Спинаццола
90′+1′
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал краткий комментарий перед матчем с командой Финляндии на старте отборочной кампании Евро-2020.
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Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии - 10. Главный тренер сборной Италии.
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