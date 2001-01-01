Манчини: «Мы намерены развлечь болельщиков и себя»Евро-футбол.ру вчера в 15:47

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал краткий комментарий перед матчем с командой Финляндии на старте отборочной кампании Евро-2020.

Здоровье Благовещенцам на улице раздали ромашки Населению раздавали памятки о профилактике туберкулеза и белые ромашки.

Спорт Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.

Авто Составлен ТОП-3 самых надежных внедорожников 2019 года Автоэксперты, проанализировав отзывы владельцев внедорожников и статистику поломок, составили ТОП-3 наиболее надежных моделей SUV-класса 2019 года.

Происшествия Две маршрутки столкнулись под Петербургом Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.

Политика Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагедия в Югославии совпала с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Футбол Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".

Армия и оружие Зенитные системы С-300 двинулись на запад Зенитные комплексы большой дальности рассредотачиваются от Гвардейска - места своей постоянной дислокации, - до Балтийска, самого западного города России и крупнейшей базы Балтийского флота.

Политика Мировой энергетический совет назвал Россию сверхдержавой На прошлой неделе другая крупная организация в сфере энергетики — Международный энергетический совет — выпустила доклад, в котором говорится, что на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти, если сохранится общий спрос, а в Венесуэле продолжится сокращение добычи, где еще до недавних пор добывали по 1,2 млн барр./сутки.

Политика Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.

Армия и оружие Врач рассказала, почему бомбардировки Югославии были геноцидом Бомбардировки силами НАТО 1999 года Союзной республики Югославия являются геноцидом из-за примененных средств поражения и последствий, заявила РИА Новости начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.

Футбол Сборная России определилась с формой на матч с Казахстаном Сборной России определилась с цветом экипировки на игру квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Появилось видео реакции российских Су-27 на бомбардировщик США В сети появилась видеозапись, как российские истребители Су-27 отреагировали на появление в небе над Балтийским морем американского стратегического бомбардировщика B-52.

Здоровье В ВОЗ сообщили о снижении смертности от туберкулёза в мире Смертность от туберкулёза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.

Политика Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается благодарить президента США Дональда Трампа за готовность признать Голанские высоты частью еврейского государства.